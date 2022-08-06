ТК ЗвездаНа Западе предсказали упадок доллара после встречи Путина с ЭрдоганомРечь идет о намерении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана постепенно переходить на расчеты в национальных валютах при торговле газом.ТК Звезда"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, тем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий.РИА НовостиС ним согласился @AlienoGentile, отметив, что переход на торговлю в рублях и углубление экономических связей между Москвой и Анкарой является существенной проблемой для НАТО.Lenta.ruСреди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаВечерняя МоскваЦарьградРЕН ТВФАНREGNUMПолитика СегодняОбщественная служба новостейИзвестияПодробнее о событииВ Twitter пользователи спрогнозировали крах доллара после встречи Путина и ЭрдоганаГазета.Ruвчера в 16:31Пользователи Twitter предрекли крах доллара после встречи президентов Путина и ЭрдоганаРИА Новостивчера в 15:30Самое цитируемоеЧитатели Bloomberg предрекли крах доллара после встречи Путина и ЭрдоганаИзвестиявчера в 16:11На Западе указали на скорое падение доллара после встречи Путина и ЭрдоганаОбщественная служба новостейвчера в 15:46Пользователи Twitter на Западе предрекли крах доллара после встречи Путина и ЭрдоганаNews.ruвчера в 15:50Пользователи Twitter предрекли крах доллара после встречи президентов Путина и ЭрдоганаРЕН ТВвчера в 15:48В Twitter пользователи предрекли крах доллара после встречи президентов Путина и ЭрдоганаLenta.ruвчера в 16:08Показать ещёОценить761Поделиться