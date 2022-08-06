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На Западе предсказали упадок доллара после встречи Путина с Эрдоганом

Речь идет о намерении Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана постепенно переходить на расчеты в национальных валютах при торговле газом.
ТК Звезда
"Чем больше стран будут использовать рубль в качестве валюты для расчетов, тем слабее будут ощущать себя евро и доллар", — заметил третий.
РИА Новости
С ним согласился @AlienoGentile, отметив, что переход на торговлю в рублях и углубление экономических связей между Москвой и Анкарой является существенной проблемой для НАТО.
Lenta.ru
Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях, а также обсудили применение в Турции карты "Мир".
РИА Новости

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