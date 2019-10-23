Общество

Live24Live24На 200 тысяч рублей в месяц поднял себе зарплату губернатор Приморья

Олег Кожемяко будет получать по 604,6 тысяч рублей ежемесячно, начиная со следующего года, что на 200 тысяч превысит его зарплату сейчас. Краевой бюджет потратит 104,8 миллионов рублей на содержание заместителей губернатора. 87,6 миллионов рублей будет направлено на заработную плату депутатов.
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