Экономика
Красная веснаНа 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях
Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний. Об этом 30 сентября говорится в материалах к проекту федерального бюджета.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Здоровье
В центре Блохина прокомментировали угрозы детских онкологов уволиться
Руководство онкоцентра Блохина попросило дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга, которые потребовали сменить директора и в противном случае пригрозили увольнением.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес
Молодая жена Гордона рассказала, как ее ущемляют из-за национальности
Телепрограмма вчера в 04:11
Происшествия
На северо-западе Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Водители начали со словесной перепалки, затем один выстрелил в другого.
Эхо Москвы 14:32
Футбол
Шалимов проведёт переговоры со «Спартаком»
Экс-наставник «Краснодара» Игорь Шалимов претендует на пост главного тренера «Спартака».
Metaratings 13:33
Политика
США расширили санкционные списки россиян
США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
Газета.Ru 13:26
Футбол
«Сочи» победил «Ахмат» в матче 11-го тура РПЛ
ФК «Сочи» на своём поле одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 14:23
Происшествия
Мосгорсуд заменил Павлу Устинову реальный срок условным
Мосгорсуд принял решение заменить актёру Павлу Устинову наказание в виде 3,5 года колонии на один год условно по делу о применении насилия к сотруднику Росгвардии в ходе несогласованной акции в Москве.
RT на русском 05:29
Футбол
Жоау Мариу сообщил, что на него выходил «Атлетико»
Португальский полузащитник Жоау Мариу, выступающий на правах аренды за «Локомотив», рассказал, что мог продолжить карьеру в «Атлетико».
Матч ТВ 09:57
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
Кудрин оценил объем вложений бюджета в незавершенные стройки в ₽5 трлн
В начале июля СП оценила объем вложений в 62,6 тыс. выявленных объектов незавершенного строительства (детские сады, школы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры и т.д.) в 4,048 трлн руб.
РБК 10:26
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Путешествия
Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию
Женщины свободно смогут посещать Саудовскую Аравию с туристическими целями без сопровождения родственников-мужчин, заявил в понедельник посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
РИА Новости 10:31
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев: «Моих детей вынашивали разные суррогатные матери»
Оба раза детей для певца вынашивали суррогатные мамы. Беременность у женщин наступала с первого раза - и с Никитой, и с Анной.
Комсомольская правда 08:57
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Три первых симптома появления раковой опухоли в печени обозначили врачи-онкологи Великобритании.
Ugpressa.ru 00:27
Футбол
Первый канал покажет матчи сборной России против Шотландии и Кипра
Ближайшие матчи сборной России в квалификации чемпионата Европы 2020 года покажет Первый канал.
Евро-футбол.ру 14:00
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Политика
СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»
Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец 14:37
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Киберспорт
Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года
Игромания.ру 28 сентября в 08:01
Спорт
Эфиопы Эдрис и Берега заняли первые два места на дистанции 5000 м
Эфиоп Муктар Эдрис завоевал золото в беге на 5000 м на чемпионате мира в Дохе. Вторым стал его соотечественник Селемон Берега.
Спорт-Экспресс 14:40
Политика
Врио губернатора Севастополя сформировал новое правительство
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник объявил о новом составе регионального правительства, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 06:11
Транспорт
Ростехнадзор проверил Фрунзенский радиус в Петербурге
Специалисты Ростехнадзора не нашли нарушений на участке Фрунзенского радиуса, где должны открыться новые станции метро.
Росбалт 13:13
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Фундаменты в регионах вечной мерзлоты России не выдерживают такую же нагрузку, как в 1980-х годах.
Коммерсантъ вчера в 13:41
Гаджеты
Приложение YouTube Music предустановят на все новые Android-смартфоны
YouTube Music заменит более старое приложение Google Play Music в пакете программ GApps, устанавливаемом по умолчанию на все новые Andoird-смартфоны.
REGNUM 28 сентября в 09:02