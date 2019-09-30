Государство в ходе приватизации 2020–2022 годов планирует снизить долю в уставном капитале ряда компаний. Об этом 30 сентября говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

На 2020–2022 год запланирована новая приватизация доли в госкомпаниях

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