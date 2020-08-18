На 30,7% российские банки сократили выдачу потребкредитов в июле

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило о том, что за июль текущего года в стране был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов. Однако полная их стоимость оказалась беспрецедентно низкой.