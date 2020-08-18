Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Live24
Live24

На 30,7% российские банки сократили выдачу потребкредитов в июле

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило о том, что за июль текущего года в стране был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов. Однако полная их стоимость оказалась беспрецедентно низкой.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Кредиты рекордно подешевели

По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
Ведомости17:14
Подробнее о событии
Ведомости

Кредиты рекордно подешевели

Ведомости17:14
Долг.рф

После карантина интерес к кредиткам вырос в 2 раза

Долг.рф03:21
Известия

Банки нарастили выпуск карт на 25% в месяц

Известия18:30
RT на русском

Эксперты оценили интерес россиян к кредитным картам

RT на русском10:12
АБН

Петербуржцев стали заваливать дешевыми кредитами

АБНвчера в 05:34
Банки.ру

В ОКБ отметили «рекордную дешевизну» кредитов наличными 👍

Банки.рувчера в 03:54
Коммерсантъ

Должники уходят в наличные

Коммерсантъвчера в 18:13

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
1,9K

В РПЦ поддержали сироту, которого не пустили на детское «Евровидение»

"Одесская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата поддержала мальчика, приняв участие в песенном флешмобе #Максим, мы с тобой в социальных сетях по всей Украине", - отметил представитель РПЦ.
РЕН ТВ11:57
10