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На 30,7% российские банки сократили выдачу потребкредитов в июле

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило о том, что за июль текущего года в стране был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов. Однако полная их стоимость оказалась беспрецедентно низкой.В источнике
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По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
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