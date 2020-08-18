На 30,7% российские банки сократили выдачу потребкредитов в июле
Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило о том, что за июль текущего года в стране был выдан рекордный объем нецелевых потребительских кредитов. Однако полная их стоимость оказалась беспрецедентно низкой.В источнике
С чего всё началось
Кредиты рекордно подешевели
По предварительным данным ОКБ, работающего более чем со 600 финансовыми организациями, за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн нецелевых потребительских кредитов (кредитов "наличными") на общую сумму 409 млрд руб. В сравнении с предыдущим месяцем количество займов выросло на 11%, их объем подрос на 10%.
Ведомости17:14
Подробнее о событии