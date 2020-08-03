Экономика
Бизнес-новости в КировеНа 3,5% выросли цены на первичное жилье в Кировской области
На конец II квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, на вторичном рынке жилья — 42955 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Политика
Fox News (США): Россия планирует начать массовую вакцинацию к октябрю, первыми станут врачи и учителя (Fox News)
Российские чиновники от здравоохранения говорят, что потенциальная вакцина против коронавируса на основе аденовируса завершила клинические испытания в лаборатории Института Гамалеи и к октябрю возможна массовая вакцинация.
ИноСМИ 06:06
Общество
Свердловский губернатор предложил увеличить тарифы на ЖКУ на 5,24%
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил поднять размер платы с граждан за жилищно-коммунальные услуги на 5,24% в 2021 году.
Urbc.Ru 07:34
Гаджеты
Компания Google представила новый смартфон Pixel 4a
Осенью Google обещал представить еще две модели смартфона — Pixel 4a с поддержкой 5G и Pixel 5, однако в продаже в России они не появятся.
Дождь 16:05
Экономика
Путин выделит Иркутской области 10 млрд рублей из федерального бюджета
Минфин РФ потребовал, чтобы Иркутская область обеспечила секвестр расходов на 22 миллиарда рублей, однако в текущих условиях регион может секвестировать только 12 миллиардов.
Ньюс-НН 10:48
Общество
В Красноярском крае могут перейти ко второму этапу снятия ограничений
На втором этапе смогут также вернуться к работе торговые предприятия, чья площадь не превышает 800 м2, которые продают непродовольственные товары.
Evo-rus.com 15:09
Экономика
Бюджетные вложения в магистраль до Петербурга набирают скорость
Государство увеличивает прямое участие в финансировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва—Санкт-Петербург.
Коммерсантъ 18:13
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
RT на русском 01:39
Общество
Россия поставит препарат от коронавируса в ЮАР и Латинскую Америку
Разработанный в России препарат от коронавирусной инфекции COVID-19 «Авифавир» поставят в ЮАР и страны Латинской Америки, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 07:30
Общество
Результат отказа Швеции от карантина превзошел ожидания
Результат отказа Швеции от жестких карантинных мер, ставший предметом спора экономистов по всему миру, превзошел ожидания экспертов.
Lenta.ru 11:07
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Автоспорт
Квят попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса
Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят заявил, что попал в аварию на Гран-при Великобритании из-за прокола колеса.
Газета.Ru вчера в 16:57
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Политика
NYT: Трамп подгонит сроки выпуска вакцины под выборы
Американские журналисты считают, что президент страны Дональд Трамп может начать активно вмешиваться в работу ученых, которые работают над созданием вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:43
Общество
Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
«По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Известия 22:17
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
Космос
NASA: Упадет на Землю гигантский астероид в сентябре 2020 года. Военные США готовится к катастрофе
Военные США уже знают о надвигающейся угрозе и готовятся к катастрофе Специалисты знают об ударе и готовятся к нему уже четыре месяца.
Vesiskitim.ru 22:35
Кино
ДиКаприо заключил эксклюзивный контракт с Apple
Известия 19:50
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Повышенный индекс ультрафиолетового излучения ожидается в ряде российских регионов в ближайшие дни.
Российская газета 20:25
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела на 35 килограммов после родов
Ольга не скрывает, что ни в чем себе не отказывала и ела все подряд. Однако после родов Дибцева сумела избавиться от набранных килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:00
Происшествия
В Москве задержан напавший на сотрудника Росгвардии в «Парке Горького»
RT на русском 07:39
Политика
Лукашенко 4 августа обратится к народу Белоруссии и парламенту
Ранее в СМИ появилась информация о том, что обращение Лукашенко может быть перенесено на неопределённый срок, поскольку у президента наблюдаются проблемы со здоровьем.
Evo-rus.com 05:00
Футбол
«Матч ТВ» покажет игры «Спартака» и «Зенита»
«Матч ТВ» покажет два матча 1-го тура РПЛ-2020/21.
Спорт день за днем 05:39
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Гаджеты
Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
Эксперты технологий рассказали, что нужно делать пользователям мобильных гаджетов, чтобы продлить срок службы их аккумуляторов.
ИнфоСМИ 14:29
Здоровье
Коронавирус: последние новости 3 августа. Школьникам разработали санитарные правила, Абхазия не готова открывать границы с Россией
Вакцина от коронавируса Разработка вакцины в России начнется в ноябре 2020 года.
URA.Ru вчера в 23:00
Наука
РХТУ и химические институты РАН договорились о сотрудничестве
Церемония прошла в Президиуме РАН.
Портал Поиск 05:02
Авто
Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в РФ
В России изменятся правила проведения всех отзывных кампаний, касающихся автомобилей.
Новые автомобили 22:32
Шоу-бизнес
Наталия Орейро показала, как кормит ребенка грудью
43-летняя певица и актриса Наталия Орейро предстала перед пользователями Сети на постановочном снимке с обнаженным бюстом.
Территория новостей 02:27