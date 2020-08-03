Экономика
Бизнес-новости в КировеНа 3,5% выросли цены на первичное жилье в Кировской области
На конец II квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, на вторичном рынке жилья — 42955 рублей.
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Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
РИА Новости 01:47
Общество
Смольный собирается ужесточить правила парковки в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга собираются ужесточить правила парковки для автомобилистов в городе.
Newia.ru 09:06
Общество
Сын украинского бизнесмена купил остров в Италии за 10 млн евро
Остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море, в июле перешел в собственность к сыну крупного украинского бизнесмена и политика Вячеслава Богуслаева.
ФАН 05:56
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили, что Пресняков и Подольская ждут второго ребенка
Звездная семья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, возможно, вскоре ждет очередного пополнения.
Вести.Ru 05:02
Экономика
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Газета.Ru 06:05
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Политика
25 лет назад талибы захватили Ил-76 с российским экипажем
3 августа 1996 года российский транспортный самолет Ил-76 компании "Аэростан" с грузом боеприпасов на борту был захвачен талибами над Афганистаном.
Газета.Ru 03:44
Политика
Депутат Рады Медведчук прибыл в Крым
РИА Новости вчера в 13:44
Общество
Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев
Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций.
РБК 09:03
Происшествия
Захвативший заложника в банке в Киеве задержан
Ранее стало известно, что в Киеве мужчина зашёл в «Универсал Банк», заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию.
RT на русском 08:10
Шоу-бизнес
Звезда «Холопа» Ольга Дибцева похудела после родов на 35 кг
За прошедшие месяцы Дибцевой удалось избавиться от 35 кг — и стать даже стройнее, чем до беременности.
Woman.ru 03:12
Авто
Опубликован рейтинг нержавеющих кузовов автомобилей
На втором месте расположилась модель Audi A6 в кузове C6, оснащенная прочными подрамниками и лонжеронами, а сам кузов выполнен из алюминия.
Цензуры.Нет 03:17
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми удобными салонами
В Сети опубликован рейтинг авто с самыми удобными салонами по версии издания Wards Auto.
Picsnews.net вчера в 03:04
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Изучая под микроскопом движение сперматозоидов, ученые выяснили, что они делают вращательные движения, похожие на штопор, а также подобны резвящимся в воде выдрам.
Территория новостей 00:50
Происшествия
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
РИА Новости 07:43
Политика
В Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста
Москва, 3 августа 2020, 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
REGNUM 07:31
Происшествия
Новый рельсовый автобус «Кинешма-Иваново» попал в аварию
В воскресенье, 2 августа 2020 года в 9 часов 29 минут на железнодорожном переезде перегона Каминский — Ермолино Северной железной дороги в Ивановской области водитель легкового автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и допустил столкновение с проходящим скоростным пригородным пассажирским поездом «Орлан» № 7004 Кинешма – Иваново.
Отдел N 07:07
Политика
Медведев заявил о возможном усложнении получения работы мигрантами
Экспертное сообщество обсуждает возможность усложнения процедуры предоставления мигрантам права на работу в России, например изменения порядка въезда трудовых мигрантов в нашу страну.
Известия 08:19
Общество
В России запретили пополнять наличными анонимные электронные кошельки
С 3 августа в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков.
Коммерсантъ 03:10
Политика
Консул рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами
Консул России в Минске Кирилл Плетнёв в эфире телеканала «Россия 1» рассказал о беседе с задержанными в Белоруссии россиянами.
RT на русском 06:46
Общество
Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске
Известия вчера в 08:41
Армия и оружие
Белоруссия стянула войска к границе с Россией
Московский Комсомолец 07:50
Экономика
Признанный нежелательным чешский фонд потратил 3,7 млн на СМИ РФ
Некоторые представители либеральных СМИ получили крупное финансирование от чешского Фонда инвестирования в развитие СМИ (признан нежелательным в РФ), сообщает Комитет защиты национальных интересов.
Политическая Экспертиза 07:36
Футбол
Фомин перешёл из «Уфы» в московское «Динамо»
RT на русском 07:34
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Авто
В России представили идеальный автомобиль для пенсионеров
Дизайнер Александр Шторм в сотрудничестве с изданием iReactor рабоработал и представил идеальный вариант автомобиля для пенсионеров.
ПРАЙМ 05:47