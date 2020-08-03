Экономика

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеНа 3,5% выросли цены на первичное жилье в Кировской области

На конец II квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, на вторичном рынке жилья — 42955 рублей.
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Цены на новостройки в Кирове растут быстрее, чем во всем ПФО

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