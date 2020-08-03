На конец II квартала средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках составила 46849 рублей, на вторичном рынке жилья — 42955 рублей.

На 3,5% выросли цены на первичное жилье в Кировской области

Общество Польша оштрафовала «Газпром» из-за «Северного потока-2» Польское антимонопольное управление UOKiK выписало штраф "Газпрому" на 57 миллионов долларов за игнорирование предписания о предоставлении информации по газопроводу "Северный поток-2", сообщается в заявлении управления. 1,6K

Политика В Минпросвещения отрицают, что обучение в школах будет дистанционным Публикации в соцсетях о подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение школ в России являются фейком, сказал «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев. 46

Футбол Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление. 61

Экономика Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми. 524

Происшествия Жена Энди Картрайта расчленила тело рэпера за одну ночь Ранее СМИ сообщали, что супруга Энди Картрайта Марина Кохал в течение четырёх дней расчленяла тело своего покойного мужа.

Происшествия Толпа мигрантов напала на полицейских в Москве Пользователь @mynamehay опубликовал на своей странице в Twitter видео конфликта мигрантов с полицейскими в Москве, который произошел у ТЦ на станции метро «Теплый Стан». 96

Политика Болтон: в случае переизбрания Трамп может вывести США из НАТО Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон высказал точку зрения, что в случае избрания на второй срок действующий глава государства Дональд Трамп может принять решение о выходе США из НАТО. 2

Политика Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует. 518

Общество Минобороны сообщило итоги обследования испытавших вакцину добровольцев Итоговое обследование добровольцев, протестировавших российскую вакцину от коронавируса, показало наличие иммунитета и не выявило побочных реакций. 32

Происшествия Адвокат оценил вероятность оправдательного приговора Ефремову Москва, 3 августа 2020, 10:48 — REGNUM Оправдательный приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в Москве может быть вынесен в двух случаях. 322