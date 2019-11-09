Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина находился у себя в квартире, когда почувствовал недомогание.

На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

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