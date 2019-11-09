Общество

Газета.RuГазета.RuНа 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина находился у себя в квартире, когда почувствовал недомогание.
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Источник раскрыл обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

Телеканал 360°02:54

В роковой день Арины Перчик рядом не было: скандальная модель в шоке от смерти возлюбленного Паши «Фейсконтроля»

Комсомольская правдавчера в 16:45

Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти

РИА Новостивчера в 23:35

Раскрыты обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

ТК Звездавчера в 22:53

Друг Паши Фейсконтроля назвал предварительную причину его смерти

Life.ruвчера в 19:22

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русскомвчера в 15:13

Раскрыты обстоятельства смерти «Паши Фейсконтроля»

Lenta.ru01:02
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«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
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Бывшая любовница Гуфа Яна Швецова вышла замуж за бизнесмена

Ранее крутившая роман с Гуфом Яна Швецова вышла замуж за бизнесмена по имени Виктор.
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Происшествия

Суд решит вопрос об аресте доцента СПбГУ Соколова в понедельник

Суд изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову, которого подозревают в жестоком убийстве 24-летней аспирантки вуза, в понедельник, 11 ноября.
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«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

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Общество

Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве

"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
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Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Политика

Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире

Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
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Юлия Снигирь впервые высказалась о тайной свадьбе с Цыгановым

Добавим, что в телеграм-канале «НеМалахов» появилась информация, что Снигирь просто стыдится отношений с Цыгановым.
Телепрограмма вчера в 12:17
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском вчера в 09:44
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия

Магаданец убил друга и удерживал девушку, требуя машину и алкоголь

Сотрудники полиции и спецотряда Росгвардии обезвредили жителя Магадана, который взял в заложницы молодую девушку, убив перед этим своего знакомого, сообщает следственное управление СК РФ по Магаданской области.
Интерфакс вчера в 22:59
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru вчера в 03:39
Армия и оружие

В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском

Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Общество

Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47

Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Происшествия

СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае

REGNUM вчера в 23:52
Единоборства

Макгрегор высмеял задушенного на турнире UFC брата Нурмагомедова

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор в Twitter высмеял россиянина Абубакара Нурмагомедова за поражение на турнире UFC Fight Night 163 в Москве.
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Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
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Единоборства

Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
Газета.Ru вчера в 17:39
Происшествия

Мать убитой доцентом СПбГУ студентки оказалась полицейским

Мать убитой студентки СПбГУ, подполковник полиции, приехала в Санкт-Петербург, где накануне в квартире доцента Олега Соколова обнаружили обезображенное тело её дочери.
Life.ru 04:35
Гаджеты

WhatsApp начал разряжать смартфоны от Xiaomi и OnePlus

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi заявили, что популярный мессенджер WhatsApp начал быстро разряжать смартфоны.
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Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 вчера в 11:49
Финансы

Опасная неделя: почему рост курса доллара – плохие новости

Как поясняет команда аналитиков FxPro, укрепление курса доллара в существенной мере вызвано хорошими новостями о переговорах Вашингтона и Пекина и надеждами, что торговая сделка подстегнет экономический рост США.
Свободная Пресса 04:22
Здоровье

Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.
RT на русском 08 ноября в 10:34
Общество

В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году

Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Общество

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

Телеведущий Леонид Якубович в разговоре с RT прокомментировал сообщение о своей операции.
RT на русском 03:51
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Билли Джо Сондерс нокаутировал Косереса и защитил титул чемпиона WBO

Чемпион WBO в суперсреднем весе Билли Джо Сондерс нокаутировал Марсело Косереса и защитил титул чемпиона мира.
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