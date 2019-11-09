Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

В Москве умер 38-летний Павел Пичугин, более известный как Паша FaceControl, сообщают RT со ссылкой на его знакомых и «Звезда» со ссылкой на Андрея Ширмана (DJ Smash).
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Судороги, рвота и боли: появились подробности смерти Паши Фейсконтроля

Московский Комсомолец05:06

Источник раскрыл обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

Телеканал 360°02:54

Знакомый промоутера Паши Фейсконтроля раскрыл обстоятельства его смерти

РИА Новостивчера в 23:35

Раскрыты обстоятельства смерти «Паши Фейсконтроля»

Lenta.ru01:02

Раскрыты обстоятельства смерти Паши Фейсконтроля

ТК Звездавчера в 22:53

В Москве умер Паша Фейсконтроль

RT на русскомвчера в 15:13

Врачи приезжали к Паше Фейсконтролю дважды: второй раз помочь не успели

Комсомольская правдавчера в 15:03
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:32, Вашингтон
Политика

В Киеве на фоне политскандала начался съезд партии «Слуга народа»

Источник в политсиле сообщил изданию LB.ua, что несколько депутатов из «Слуги народа», избранные в Раду от партии по одномандатным округам, заявили, что не получили приглашения на съезд.
Известия 06:27
Религия

В РПЦ заявили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений.
Политическая Экспертиза 08 ноября в 12:16
Политика

Британия назвала девять российских бизнесменов «угрозой демократии»

Девять российских предпринимателей, которые перечисляли деньги Консервативной партии, указаны в секретном отчете комитета по разведке и безопасности (ISC), посвященном "угрозам для британской демократии".
Газета.Ru 06:08
Экономика

Европейский банк предлагал россиянам забирать деньги золотом

Эстонский филиал датского банка Danske Bank предлагал россиянам конвертировать деньги в золото.
Lenta.ru 05:11
Происшествия

Мать убитой студентки СПбГУ подполковник МВД приехала в Петербург

Газета.Ru 03:58
Политика

В Китае спрогнозировали захват Калининградской области за два дня

В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru вчера в 16:09
Армия и оружие

Российские военные самолеты провели воздушное патрулирование в Сирии

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков сообщил, что военная полиция РФ продолжает выполнять патрулирование обозначенных территорий, а также воздушное патрулирование 7 ноября выполнила военная авиация.
Московский Комсомолец 07 ноября в 14:55
Происшествия

Летевший из Челябинска в Сочи самолет вынужденно сел в Самаре

Известия 05:24
Культура

Четвёртый сезон «Рика и Морти» получил новую заставку

Adult Swim на своём официальном YouTube-канале представил новую заставку четвёртого сезона анимационного сериала «Рик и Морти», в которой, помимо прочего, можно увидеть двухголового гуся.
Игромания.ру вчера в 01:50
Футбол

Мертенс может покинуть «Наполи» зимой. Игроком интересуется «Интер»

Зарплата Мертенса в «Наполи» составляет 4 млн евро в год, однако по следующему контракту бельгиец хотел бы зарабатывать больше, что может послужить препятствием для перехода в «Интер».
Sports.ru 04:33
Шоу-бизнес

Уральская экс-любовница Гуфа вышла замуж

19-летняя жительница Екатеринбурга Яна Шевцова, известная своими отношениями с рэпером Гуфом, вышла замуж.
URA.Ru 05:22
Происшествия

Останки неизвестного нашли при поисках возможной жертвы историка СПбГУ

Водолазы во время поиска в реке Мойке тела предполагаемой жертвы историка и военного реконструктора Олега Соколова нашли останки другого неизвестного человека.
Известия вчера в 19:27
Общество

На следующей неделе Instagram начнет скрывать количество лайков в США

Собака.ru вчера в 05:05
Происшествия

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

Интерфакс 05:12
Происшествия

В Смоленской области погиб глава района при тушении пожара

Глава Холм-Жирковского района Смоленской области погиб, помогая тушить пожар в частном доме в своем муниципалитете.
Газета.Ru вчера в 02:51
Происшествия

Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

РБК публикует запись камеры видеонаблюдения, на которую попало начало перестрелки на Рочдельской, которая произошла еще в конце 2015 года, связанные с ней судебные разбирательства продолжаются до сих пор.
РБК 01:00
Политика

Глава МИД Польши прокомментировал задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура примут в соответствии с международным правом, заявил польский министр иностранных дел Яцек Чапутович.
РИА Новости 03:52
Футбол

Рэпер Баста подарил ростовскому СКА автобус

News.ru 05:41
Футбол

«Рубин» оценил удаление Александра Зуева лайком в исполнении судьи

Арбитр решил, что Зуев ударил защитника «Динамо» Владимира Рыкова и показал вторую желтую карточку – последовало удаление игрока.
Казанский репортер 05:38
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Политика

В Испании начались парламентские выборы

В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом

Автобус Мосгортранса столкнулся в воскресенье с маршрутным такси на юго-западе Москвы, пострадали четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 06:23
Общество

Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
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Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом в Египте

Газета.Ru 04:46
Политика

Зеленский перечислил изобретения украинцев

Lenta.ru 08 ноября в 21:01
Кино

Актер Джеймс Дин «сыграет» в фильме через 65 лет после своей гибели

Голливудский актер Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе более 60 лет назад, вошел в актерский состав фильма "В поисках Джека", актер будет "воссоздан" с помощью компьютерной графики.
Интерфакс 02:31
Гаджеты

Samsung продолжает снижать цены на свои смартфоны

По словам экспертов, снижение цены на смартфоны от Samsung в Индии только начало.
RuNews24.ru вчера в 03:39
Общество

В Иране заявили об открытии крупного нефтяного месторождения

РИА Новости 03:33
Шоу-бизнес

Лолита годами содержала любовницу мужа-альфонса

Всплыла и интимная переписка мужа Милявской с любовницей. По словам певицы, он общался с новой избранницей с ее же компьютера.
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В МИД ФРГ прокомментировали отношения между Москвой и Берлином

У Германии не может быть особых путей — ни в отношениях с Москвой, ни в других вопросах.
Известия 06:29
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