Авто

Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеНа 50% может упасть российский авторынок

При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.
РБКвчера в 13:00

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Продажи машин в России могут снизиться на 50%

CarsWeek.ruвчера в 17:15

Авторынок срывается в пике

Коммерсантъвчера в 13:03

Авторынок России может упасть на 50%

Автоновости днявчера в 14:10

Российский авторынок может упасть на 50% в 2020 году

Тарантас Ньюсвчера в 13:45

Продажи автомобилей в России в 2020 году могут упасть на 50% из-за пандемии

ТАССвчера в 13:08

Авторынок РФ может упасть на 50%

SpeedMeвчера в 17:00

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

РБКвчера в 13:00
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Комментарии

Общество

Режим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
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Экономика

Фармкомпании могут отказаться от производства слишком дешевых лекарств

О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
1K
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
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Кино

Скончался режиссер Иван Щеголев

Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Москва 24 06:29
Авто

ГАЗ может выпустить новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Происшествия

Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева

Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
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Энергетика

Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону

Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 06:01
52
Политика

Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом

"Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область", - сообщил Песков журналистам во вторник.
РИА Новости 05:37
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Транспорт

В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса

В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
2
Общество

Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине

Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
1
Общество

Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса

Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
28
Наука

В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку

Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
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Здоровье

Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса

Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,3K
Общество

Права соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе

В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права, которые предполагают введение разумных ограничений для собственника земельного участка.
Вечерняя Москва вчера в 00:13
2,3K
Космос

Пойман необычный сигнал из дальнего космоса

Lenta.ru вчера в 09:39
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
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Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
419
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как вылечиться от коронавируса на дому

Пациенты со слабым течением коронавируса могут вылечиться от инфекции уже через неделю.
Газета.Ru 06:41
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Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
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Политика

Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне

После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
2
Политика

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Газета.Ru 05:50
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Армия и оружие

В Чечне заметили федеральные войска

Lenta.ru 04:01
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Общество

Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом

На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
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Происшествия

СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии

Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Хоккей

«Умиляют»: Гончар высказался о спортсменах, критикующих политику

Самый результативный российский защитник в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РБК" поделился мнением о спортсменах, которые высказываются о политике.
РИА Новости 06:07
Общество

В Кремле прокомментировали виртуальные митинги

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
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Общество

ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
Экономика

Аксёнов объявил о налоговых послаблениях для бизнеса в Крыму

Власти Крыма приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
ИА Крыминформ 03:28
1
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42
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