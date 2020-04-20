Авто
Бизнес-новости в КировеНа 50% может упасть российский авторынок
При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
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с чего всё началось
При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.РБКвчера в 13:00
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Комментарии
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Экономика
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О возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов, Минпромторгу сообщили семь фармацевтических компаний.
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Кино
Скончался режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Москва 24 06:29
Авто
ГАЗ может выпустить новый среднетоннажный грузовик
«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
Происшествия
Суд арестовал призывавшего к акциям во Владикавказе певца Чельдиева
Ленинский суд Владикавказа заключил под стражу на два месяца Вадима Чельдиева, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти и распространении ложной информации о санитарно-эпидемиологической ситуации в Северной Осетии, а также призывам к массовым акциям, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Северной Осетии.
РИА Новости 06:25
Энергетика
Стоимость нефти WTI снова вышла в отрицательную зону
Стоимость фьючерса на американскую нефть марки WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению, однако позже снова стала отрицательной, свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 06:01
Политика
Путин обсудит с главами двух регионов борьбу с коронавирусом
"Сегодня в режиме видеоконференции Путин побеседует с Кожемяко, Приморский край, и с Алихановым, Калининградская область", - сообщил Песков журналистам во вторник.
РИА Новости 05:37
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В правилах дорожного движения пропишут гироскутеры и моноколеса
В правилах дорожного движения появятся требования к владельцам гироскутеров, моноколес и электросамокатов.
Политсовет 00:21
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Наука
В Новой Зеландии обнаружили птицу, способную впадать в спячку
Биологи предполагают, что птица, обитающая в Новой Зеландии, может оказаться второй после американского белогорлого козодоя, впадающей в зимнюю спячку.
Pravda.Ru 03:51
Здоровье
Главврач Боткинской больницы заявил о живучести коронавируса
Коронавирус очень живуч, заявил ТАСС главврач больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.
Известия Мордовии 03:16
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Общество
Права соседей по даче пропишут в Гражданском кодексе
В поправках в Гражданский кодекс будут прописаны соседские права, которые предполагают введение разумных ограничений для собственника земельного участка.
Вечерняя Москва вчера в 00:13
Космос
Пойман необычный сигнал из дальнего космоса
Lenta.ru вчера в 09:39
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как вылечиться от коронавируса на дому
Пациенты со слабым течением коронавируса могут вылечиться от инфекции уже через неделю.
Газета.Ru 06:41
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Армия и оружие
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Общество
Около 100 журналистов в России заразились коронавирусом
На сегодняшний день порядка 100 журналистов в стране болеют коронавирусом, и около 500 находятся на карантине, сообщил журналистам во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
РИАМО 05:36
Происшествия
СК завёл дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии
Следователи возбудили уголовное дело после нападения пиратов на судно с россиянами в Нигерии, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
RT на русском 06:54
Хоккей
«Умиляют»: Гончар высказался о спортсменах, критикующих политику
Самый результативный российский защитник в истории НХЛ, обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбурга" Сергей Гончар в интервью "РБК" поделился мнением о спортсменах, которые высказываются о политике.
РИА Новости 06:07
Общество
В Кремле прокомментировали виртуальные митинги
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал виртуальные митинги, которые прошли накануне в картографических сервисах «Яндекса».
RT на русском 05:52
Общество
ВОЗ считает, что коронавирус имеет животное происхождение
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус, вызывающий заболевание COVID-19, имеет животное происхождение.
ТАСС 05:16
Экономика
Аксёнов объявил о налоговых послаблениях для бизнеса в Крыму
Власти Крыма приняли решение снизить для юридических лиц в два раза налог на имущество и транспортный налог на три месяца.
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Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку со стороны Израиля в районе Пальмиры.
Lenta.ru вчера в 16:42