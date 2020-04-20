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Бизнес-новости в КировеБизнес-новости в КировеНа 50% может упасть российский авторынок

При первом продажи новых автомобилей в этом году упадут до 1,4 млн штук, при втором - до 900 тыс. штук.
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с чего всё началось

Эксперты предсказали падение российского авторынка на 50%

При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.
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