Авто
ВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.РБК13:00
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