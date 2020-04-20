При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.

с чего всё началось

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.

Энергетика Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Общество Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову. 365

Здоровье В Хабаровском крае рассказали о пациентах с коронавирусом Лабораторные исследования за последние сутки подтвердили коронавирусную инфекцию у 38 жителей Хабаровского края, у более 80% из них COVID-19 протекал бессимптомно, сообщает минздрав региона в воскресенье. 12

Футбол Сон Хын Мин приступил к службе в морской пехоте Южной Кореи Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прибыл на остров Чеджужо в учебный лагерь морской пехоты Южной Кореи, где будет проходить военную службу.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 3,4K

Энергетика В США начали продавать нефть по два доллара Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с конца прошлого века.

Кино Джеймс Ганн назвал лучшего Бэтмена Поклонники творчества режиссера Джеймса Ганна, который снял такие фильмы, как "Стражи Галактики" и "Отряд самоубийц 2" попросили его назвать лучшего, по его мнению, исполнителя роли Бэтмена. 7

Политика Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. 1,1K

Политика Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. 10

Фигурное катание Щербакова поднялась на 3-е место в общем рейтинге ISU Международный союз конькобежцев (ISU) обновил общий рейтинг лучших фигуристок мира. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Транспорт В Москве продлили действие пропускного режима Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры. 15

Космос ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс» Специалисты Европейского космического агентства ввели в эксплуатацию телескоп «Хеопс» после проведения тестовых испытаний на околоземной орбите. 1

Политика Путин предупредил о пике коронавируса На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства. 2,5K

Энергетика Эксперт считает, что российской нефти не хватает «гибкости» По словам трейдеров, основным преимуществом России в борьбе за физический рынок с Саудовской Аравией является ее разветвленная трубопроводная сеть, которая помогает ей размещать нефть по более низким ценам по сравнению с ее конкурентом, который должен находить танкеры и оплачивать перевозки.

Общество Госдума приняла законопроект о цифровизации населения Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. 102