Авто
ВедомостиПродажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году могут снизиться в 2 раза до 900 000 машин, прогнозирует консалтинговая компания BCG. В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
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с чего всё началось
При реализации оптимистического сценария продажи упадут с ранее ожидавшегося уровня 1,8 млн штук до 1,4 млн. При пессимистическом сценарии падение будет выше — до 0,9 млн. В 2019 году российский авторынок впервые за три года сократился на 2,3%, до 1,759 млн новых автомобилей.РБК13:00
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Президент России Владимир Путин проведет совещание с экспертами по поводу коронавируса.
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В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
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Kinonews.ru 04:47
Общество
Названы симптомы, при которых обязательно нужно вызвать скорую
Анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" пояснил, что вызывать скорую помощь, если температура поднялась выше 38,5 градуса.
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Известия вчера в 11:10
Экономика
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Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
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Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
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Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
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Космос
ЕКА ввело в действие космический телескоп «Хеопс»
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Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
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Путин предупредил о пике коронавируса
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По словам трейдеров, основным преимуществом России в борьбе за физический рынок с Саудовской Аравией является ее разветвленная трубопроводная сеть, которая помогает ей размещать нефть по более низким ценам по сравнению с ее конкурентом, который должен находить танкеры и оплачивать перевозки.
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В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
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Обыски проходят после инцидента у приемной «Единой России» в Удмуртии
Судя по изложенным в постановлении обстоятельствам, речь идет об инциденте, произошедшем 18 апреля у дверей общественной приемной партии «Единая Россия».
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