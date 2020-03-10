Экономика

Новые ИзвестияНовые ИзвестияНа 7% упали основные фондовые индексы США

На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
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Фондовые торги в США завершились существенным ростом индексов

Росбалтвчера в 02:10

Фондовые торги в США второй раз за неделю закрылись падением индексов

ТАССвчера в 16:38

Американские индексы обвалились после сообщения о пандемии коронавируса

РБКвчера в 16:42

Фондовые биржи США упали на 4,5-5% после сообщения о пандемии коронавируса

Газета.Ruвчера в 13:26

Американские фондовые индексы снова упали на 3–5%

Коммерсантъвчера в 13:57

Биржи США закрылись падением на 4,5 - 5,6% на заявлении о пандемии коронавируса

ПРАЙМвчера в 16:28

Фондовые биржи США открылись ростом на 2,5-3,5% после падения

РИА Новости10 марта в 09:36
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Политика

Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США

Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
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Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Городовой вчера в 01:24
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru вчера в 19:43
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Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав после нападения

После нападения Оксана Самойлова планирует развестись с мужем и лишить его родительских прав на их четырех детей.
RuNews24.ru вчера в 19:03
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В Чите члены банды «Ключевские» получили от 23 до 25 лет колонии

РИА Новости 01:40
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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Энергетика

В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
RT на русском вчера в 22:29
Армия и оружие

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Ирану переданы российские тесты для диагностики коронавируса

Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Взгляд.ру 00:48
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Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Происшествия

Летевший в Москву самолет сел в Кемерово из-за самочувствия пассажира

РБК 01:46
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
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Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях

Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Профиль вчера в 10:17
Экономика

Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
РИА Новости вчера в 17:59
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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Известия 10 марта в 17:28
Экономика

Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас

Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
РИА Новости 01:00
Экономика

Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»

В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Взгляд.ру вчера в 13:57
Авто

Подержанный автомобиль россияне могут приобрести после года накоплений

Как сообщает МедиаПоток, эксперты произвели расчеты исходя из того, что средняя зарплата в России составляет 39 тысяч рублей, а стоимость автомобиля с пробегом – 429 тысяч рублей.
МедиаПоток вчера в 03:59
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

Вести.Ru вчера в 12:44
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На шахте в Коми произошло задымление

Интерфакс вчера в 15:55
Энергетика

США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть

Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Lenta.ru 10 марта в 23:05
Общество

Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы

Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:30
Общество

Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины

Интерфакс вчера в 10:43
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна 10 марта в 09:02
Политика

В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию

Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 01:53
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
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