Экономика
Новые ИзвестияНа 7% упали основные фондовые индексы США
На торгах в США по состоянию на 16:39 по московскому времени индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги приостановили на 15 минут.
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Политика
Трамп на 30 дней запретил въезд из Европы в США
Президент США Дональд Трамп в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 запретил въезд на территорию Соединенных Штатов из всех стран Европы, кроме Великобритании.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Футбол
Клопп: «„Атлетико“ мог бы играть в настоящий футбол»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал домашнее поражение от "Атлетико" (2:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира.
Шоу-бизнес
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав после нападения
После нападения Оксана Самойлова планирует развестись с мужем и лишить его родительских прав на их четырех детей.
Общество
Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Заявление сделано из Австралии, где господин Хэнкс с супругой находятся в процессе подготовки к съемкам фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, передает Deadline.
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
Армия и оружие
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
Общество
Ирану переданы российские тесты для диагностики коронавируса
Россия передала порядка 800 тест-систем собственной разработки, позволяющих диагностировать коронавирус нового типа, странам ЕАЭС, Ирану, Северной Корее и Монголии, а также странам СНГ, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Здоровье
Врачи рассказали о внезапно начинающихся смертельных болезнях
Грипп, аллергия и даже варикоз могут лишить человека жизни очень быстро, предупреждают врачи.
Экономика
Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса
На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг".
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Эр-Рияд и Вашингтон целенаправленно манипулируют ценами на нефть и валютным курсом, шантажом пытаясь выдавить Москву с мирового энергетического рынка и дестабилизировать политическую ситуацию в самой России.
Экономика
Предсказавший кризис 2008 года экономист заявил о новой угрозе
Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу «евромайдана»
В конце декабря бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин и Сергей Зинченко, обвиняемые Киевом по делу о «евромайдане» и освобожденные в результате обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, заявляли, что считают виновной в гибели людей на акциях протеста в украинской столице в 2013-2014 годах оппозицию того времени.
Авто
Подержанный автомобиль россияне могут приобрести после года накоплений
Как сообщает МедиаПоток, эксперты произвели расчеты исходя из того, что средняя зарплата в России составляет 39 тысяч рублей, а стоимость автомобиля с пробегом – 429 тысяч рублей.
Хоккей
Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина
Происшествия
На шахте в Коми произошло задымление
Энергетика
США предсказали большие проблемы из-за падения цен на нефть
Долговому рынку и всей экономике США предсказали большие проблемы из-за недавнего падения мировых цен на нефть.
Общество
Роскачество обнаружило потенциально небезопасные презервативы
Роскачество подвело итоги исследования презервативов на российском рынке: часть продукции оказалась потенциально небезопасной, а у некоторых изделий наблюдалось расхождение между заявленным и фактическим размером, говорится в сообщении организации.
Общество
Судью Хахалеву обвинили в нарушении трудовой дисциплины
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Политика
Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков
Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Политика
В Забайкальском крае депутаты поддержали поправки в Конституцию
Заксобрание Забайкальского края в четверг на внеочередной сессии одобрило закон о поправке в Конституцию РФ, единственный голос "против" был от депутата КПРФ Николая Мерзликина, сообщает корреспондент РИА Новости.
Происшествия