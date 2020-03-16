Миграцию населения в города-миллионники может приостановить повышение качества городской среды Жилье в России за 2019 год заметно подорожало. Цены на квартиры в новостройках поднялись на 8%. Рекорд поставила Магаданская область, где цены на первичном рынке подскочили почти вдвое.

На 8 % выросли цены на квартиры в новостройках в 2019 году

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