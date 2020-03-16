Экономика
Курьер. Среда. БердскНа 8 % выросли цены на квартиры в новостройках в 2019 году
Миграцию населения в города-миллионники может приостановить повышение качества городской среды Жилье в России за 2019 год заметно подорожало. Цены на квартиры в новостройках поднялись на 8%. Рекорд поставила Магаданская область, где цены на первичном рынке подскочили почти вдвое.
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Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в РФ возросло до 93
Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 30 человек и достигло 93.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Общество
Коронавирус может передаваться через наличные деньги
Наличные деньги могут теоретически быть каналом передачи коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор, ссылаясь на данные ВОЗ.
Гаджеты
Xiaomi получила патент на складной смартфон с выдвижной камерой
Особенностью телефона стала выдвижная камера. При этом на рынке еще нет сгибающихся смартфонов с подобным решением.
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права россиян
Президент РФ Владимир Путин призвал Генпрокуратуру защищать социальные права граждан.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок два дня просидел в квартире с умершей матерью
На западе Москвы 2-летняя девочка провела два дня в квартире с погибшей матерью, передает ТАСС.
Происшествия
Жители 21 населенного пункта Иркутской области остались без света
Аварийное отключение электроснабжения произошло в ночь на вторник в Тайшетском, Братском и Казачинско-Ленском районах районах Иркутской области из-за неблагоприятных погодных условий.
Общество
Вернувшихся в течение 14 дней из Европы в Россию проверят на COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обязала губернаторов проверить на коронавирус всех, кто вернулся из Европы в Россию в течение последних двух недель.
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Политика
Путин назвал парламент местом для дискуссий
В предыдущем фрагменте интервью, который вышел 16 марта, Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от санкций Запада.
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Футбол
Игроки «Спартака» прошли тест на коронавирус
Футболисты московского "Спартака" прошли тесты на коронавирус, сообщает Sport24.
Политика
На Украине назначили генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил парламентариев согласовать кандидатуру Венедиктовой, отметив, что впервые в истории независимой Украины генпрокурором может стать женщина.
Политика
«Конкорд» заставил суд США снять все обвинения с компании
Активная стратегия защиты российской компании «Конкорд» по делу о «вмешательстве» в выборы президента США заставила обвинение перейти к обороне, поскольку его «доказательства» были абсолютно надуманными.
Здоровье
Ученые: пандемия коронавируса продлится еще полтора года
Ученые назвали предварительные сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Сбербанк начал принимать на работу осужденных
На работу вышли осужденные, которым лишение свободы заменили на исправительные работы.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк переехал в больницу, где лежит актриса
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк поселился в реабилитационном центре у больной жены.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова
Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Происшествия
Врачи подтвердили коронавирус у красноярского повара
В пресс-службе краевого управления ведомства Тайге.инфо сказали, что не располагают окончательными результатами анализов.16 марта красноярские власти подтвердили, что экспресс-тест на коронавирус дал положительный результат у жителя Красноярска.
Кино
Universal Pictures переносит премьеры и новинки в онлайн-кинотеатры
Студия Universal Pictures не стала переносить премьеры своих проектов, как это сделали Disney или Paramount, в связи с распространением вируса Covid-19 и ограничительными мерами, предпринятыми для его сдерживания в большинстве стран мира.
Футбол
Прядкин переизбран на пост президента РПЛ
Сергея Прядкина единогласно переизбрали на пост президента РПЛ сроком на пять лет, информирует официальный сайт лиги.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Политика
Макрон объявил о закрытии границ ЕС и Шенгенской зоны
Границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к гражданам.
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой чем-то похожую на Заворотнюк
Женатый Сергей Жигунов закрутил роман с точной копией Анастасии Заворотнюк.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".