Количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 92 человека: Обэтом сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети. При это ещё 55 жителей региона по данным на 16 мая выздоровели и выписаны из больниц.

На 92 человека увеличилось количество больных коронавирусом в регионе

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