Общество
АиФ-Верхняя ВолгаНа 92 человека увеличилось количество больных коронавирусом в регионе
Количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 92 человека: Обэтом сообщает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов на своей странице в социальной сети. При это ещё 55 жителей региона по данным на 16 мая выздоровели и выписаны из больниц.
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На 92 человека увеличилось количество больных коронавирусом в регионе
АиФ-Верхняя Волга16 мая в 04:16
"Откройте магазины шмоток!": за день коронавирусом заболели 92 жителя Ярославской области
Pro Город Ярославль16 мая в 03:52
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Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
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Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
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