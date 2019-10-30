Экономика
Ivbg.ruНа 9% выросли цены на землю под ИЖС в Ленобласти
Цена промышленных участков не изменилась и составила 120 тысяч рублей (19 место из 26), стоимость участков сельхозназначения - 50 тысяч рублей за сотку (21 место в рейтинге). По России в среднем земля подорожала на 2,6% до 40,5 тысяч рублей за сотку.
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В Татарстане земли под индивидуальное строительство подешевели на 2% за год
Татар-информвчера в 05:08
В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
Известия Татарстанавчера в 03:48
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АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Рассекречена характеристика КГБ на Путина
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В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО
В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Valve выпустила обновленную библиотеку Steam.
Cyber.sports.ru 01:31
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Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
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Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
Известия вчера в 17:02
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Россияне выбрали самый желанный город для переезда
Северную столицу в качестве места жительства выбрали 15% опрошенных, Москву – 8%. Третье место в рейтинге занял Краснодар – туда хотят перебраться 6% опрошенных.
Профиль вчера в 16:56
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«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
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Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
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Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Общество
Названы сферы труда с самыми счастливыми работниками
В сфере медицины, фармацевтики и на госслужбе работают самые счастливые люди, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Headhunter.
Известия вчера в 21:07
Технологии
Apple купила бренд AirTag у компании из Зеленограда
Группа компаний ISBC, зарегистрированная в Зеленограде, продала бренд AirTag. Под ним выпускались гаджеты с RFID-метками.
Коммерсантъ 01:59
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 14:05
Наука
Физики объяснили метахрональные волны в массиве микротрубочек
Физики из США теоретически объяснили, почему в массиве микротрубочек, погруженных в раствор кинезина и АТФ, возникают метахрональные волны.
N+1 вчера в 08:06
Культура
RT ответил Навальному роликом «Нас никто не смотрит»
В ролике приводятся отрывки из интервью Уотерса и Кустурицы, они заявляют, что всё же смотрят телеканал.
RT на русском вчера в 05:09
Политика
Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7
Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Общество
Большинство россиян считает важным отмечать День народного единства
Почти 70% россиян считают, что отмечать День народного единства важно, при этом половина из них уверена, что этот праздник способствует сплочению.
Известия 00:20
Происшествия
Замглавы крымского минздрава совершил смертельное ДТП в Подмосковье
Известия вчера в 18:43
Общество
В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости 00:14
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Эксперты не считают, что нацпроекты ускорят рост ВВП
«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18% до 20%), предположительно, будет близок к нулю»,— прогнозирует она.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Пятеро российских наемников из ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, погибли в Мозамбике в результате нападения повстанцев.
Lenta.ru вчера в 16:50
Общество
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Российская газета 29 октября в 08:41
Армия и оружие
Норвегия отреагировала на сообщения об операции российских подлодок
Во вторник телерадиокомпания NRK сообщила о том, что российский подводный флот проводит крупнейшую операцию в северной Атлантике с участием 10 подводных лодок, которые пытаются скрытно продвинуться как можно дальше в северных морях.
РИА Новости вчера в 10:31
Шоу-бизнес
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Известия вчера в 12:20
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Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
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Территория новостей 29 октября в 15:01
Гаджеты
AMD убеждена, что переход на 5-нм техпроцесс обернётся для неё выгодой
В следующем году экспансия 7-нм продуктов позволит перекрывать постоянные издержки с ещё большим запасом, поэтому выгода от использования передовой литографии только увеличится.
3DNews вчера в 06:24
Происшествия
Задержан замглавы отдела УГИБДД по Петербургу и Ленобласти
В Петербурге задержали заместителя начальника второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова.
АБН 00:31
Политика
Конгресс США одобрил введение санкций против Турции
Палата представителей Конгресса США одобрила пакет санкций против Турции и ее финансового сектора, сообщает The Hill.
Коммерсантъ 29 октября в 19:07