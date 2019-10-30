Экономика
Ivbg.ruНа 9% выросли цены на землю под ИЖС в Ленобласти
Цена промышленных участков не изменилась и составила 120 тысяч рублей (19 место из 26), стоимость участков сельхозназначения - 50 тысяч рублей за сотку (21 место в рейтинге). По России в среднем земля подорожала на 2,6% до 40,5 тысяч рублей за сотку.
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В Татарстане снизились цены на земли под ИЖС, но выросли на земли промышленного назначения
Известия Татарстана03:48
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Здоровье
Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания
На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.
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«Зенит» разгромил «Томь» и вышел в четвертьфинал Кубка России
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«Трактор» одержал победу над минским «Динамо»
Челябинский «Трактор» в домашнем матче одержал уверенную победу над минским «Динамо» со счетом 4:1. Заброшенные хозяевами шайбы на счету Федора Малыхина, Александра Авцина и оформившего дубль Энвера Лисина.
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
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В Приморье планируют создать центр трансплантологии
Свой центр транс-плантологии появится и в Приморье.
Политика
Россия может получить от Кубы только базу в Лурдесе
Очень интересный, позитивный визит, имеет особенность, что высокое руководство Российской Федерации посетило Кубу в сложный момент, когда происходит эскалация агрессии США против страны, и даёт урок миру в том, что позиция России и Кубы остаётся неизменной под угрозами Соединённых Штатов, — заявил 29 октября Диас-Канель в начале переговоров с Путиным.
Общество
Медведев анонсировал распространение в России налога для самозанятых
Дмитрий Медведев анонсировал планы по распространению на территории России налога, действующего для самозанятых.
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Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова назвала причину распада «Уральских пельменей»
Фото: старый состав шоу "Уральские пельмени" Что же касается причин распада, Михалкова опровергает всяческие слухи и домыслы насчет того, что здесь замешаны деньги.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Наука
Авокадо поможет снизить показатели холестерина
Установлено, что употребление одного авокадо в день приводит к устойчивому снижению так называемого «плохого» холестерина, включая и взрослых людей, имеющих лишний вес или ожирение, у которых уровень этого холестерина традиционно повышен.
Политика
МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.
Общество
Глава РЖД назвал сроки строительства моста на остров Сахалин
По словам Белозерова, технико-экономическое обоснование проекта железнодорожного моста на остров Сахалин подготовят в течение трех недель — месяца.
Политика
Хальденванг: шпионаж в Германии достиг уровня холодной войны
По словам главы Федерального ведомства по защите конституции Германии Томаса Хальденванга, шпионаж на территории страны достиг такого уровня, какого немецкие спецслужбы не наблюдали со времён холодной войны.
Футбол
«Наполи» и «Аталанта» сыграли вничью
«Наполи» сыграл вничью с «Аталантой» (2:2) в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Космос
Астрономы открыли новый тип ураганов на Сатурне
Испанские планетологи открыли новый тип ураганов, наблюдая за северным полюсом Сатурна.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
Первая группа японских туристов прибыла на Курилы
Визит проходит в рамках совместного российско-японского пилотного проекта по туризму на южные Курилы.
Армия и оружие
Российская военная полиция попала под обстрел в Сирии
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Моряки Балтийского флота в ходе учений по поиску мин обнаружили, предположительно, затонувшую подлодку времён Великой Отечественной войны.
Общество
Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают "достойной" пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает "Коммерсантъ".