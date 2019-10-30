Цена промышленных участков не изменилась и составила 120 тысяч рублей (19 место из 26), стоимость участков сельхозназначения - 50 тысяч рублей за сотку (21 место в рейтинге). По России в среднем земля подорожала на 2,6% до 40,5 тысяч рублей за сотку.

На 9% выросли цены на землю под ИЖС в Ленобласти

Здоровье Названы диагностируемые, но несуществующие на самом деле заболевания На самом деле не существуют вегето-сосудистой дистонии (ВСД), тонуса матки, дисбактериоза, а также иммунодефицита как заболеваний в Медицинской классификации болезней десятого созыва.

Хоккей «Трактор» одержал победу над минским «Динамо» Челябинский «Трактор» в домашнем матче одержал уверенную победу над минским «Динамо» со счетом 4:1. Заброшенные хозяевами шайбы на счету Федора Малыхина, Александра Авцина и оформившего дубль Энвера Лисина.

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Шоу-бизнес Юлия Михалкова назвала причину распада «Уральских пельменей» Фото: старый состав шоу "Уральские пельмени" Что же касается причин распада, Михалкова опровергает всяческие слухи и домыслы насчет того, что здесь замешаны деньги.

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Политика МИД Турции вызвал посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Американского посла в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции в связи с признанием палатой представителей США геноцида армян и принятием соответствующей резолюции, сообщило агентство Anadolu в Twitter.

Политика Хальденванг: шпионаж в Германии достиг уровня холодной войны По словам главы Федерального ведомства по защите конституции Германии Томаса Хальденванга, шпионаж на территории страны достиг такого уровня, какого немецкие спецслужбы не наблюдали со времён холодной войны.