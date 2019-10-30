Экономика

Ivbg.ruIvbg.ruНа 9% выросли цены на землю под ИЖС в Ленобласти

Цена промышленных участков не изменилась и составила 120 тысяч рублей (19 место из 26), стоимость участков сельхозназначения - 50 тысяч рублей за сотку (21 место в рейтинге). По России в среднем земля подорожала на 2,6% до 40,5 тысяч рублей за сотку.
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с чего всё началось

Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение. Сильнее всего снизились цены на участки под индивидуальные жилые дома — на 3%, до 47 тыс. руб. за сотку.
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Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%

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Земля на Дальнем Востоке подорожала после анонса ипотеки под 2%

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Ленобласть попала в топ-5 регионов с самыми дорогими землями под ИЖС

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