Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.

с чего всё началось

Сам подследственный вины не признает. О новом деле сообщила защита господина Абызова. Ранее, напомним, экс-министр обвинялся в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

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