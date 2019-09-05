Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъНа Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Сам подследственный вины не признает. О новом деле сообщила защита господина Абызова. Ранее, напомним, экс-министр обвинялся в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
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с чего всё началось

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова по статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Интерфакс05:25

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На Абызова завели новое дело об отмывании 30 млрд рублей

Коммерсантъ06:19

Против Абызова возбудили дело о легализации доходов на 30 млрд руб

РБК06:01

Уголовное дело о легализации 32,5 млрд руб. возбуждено в отношении экс-министра М.Абызова

Агентство Москва05:26

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело

RT на русском05:41

Следствие возбудило против Абызова новое дело

ТАСС05:34

Против Абызова возбудили третье уголовное дело

РИА Новости05:57

Против Абызова возбуждено третье уголовное дело о легализации 30 млрд рублей

Интерфакс05:25
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Автоматически обработано 6978 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика

Абэ призвал Путина не медлить с заключением мирного договора

Известия 04:49
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Общество

Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Здоровье

ДВФУ и НИИ гриппа подписали меморандум в рамках ВЭФ

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ, Владивосток) и Научно-исследовательский институт гриппа имени А. А. Смородинцева (Санкт-Петербург) подписали в четверг Меморандум о намерениях в области изучения возбудителей гриппа и совершенствования мониторинга их циркуляции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
ТАСС 11:55
Армия и оружие

Боевики заявили об убийстве российских спецназовцев в Сирии

Как пишет интернет-газета со ссылкой на боевиков из «Национального фронта освобождения», поддерживаемых Турцией, несколько человек из российского спецназа были убиты или ранены на этой неделе при попытке проникнуть в тыл противника в городе Ааджаз на востоке мухафазы Идлиб.
Красная весна 10:06
Общество

Канатоходец сорвался при прохождении между башнями «Москва-Сити»

Очевидцы засняли канатоходца, который сорвался между башнями делового центра «Москва-Сити».
РБК 11:53
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия

К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей

ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс 11:36
Происшествия

СК возбудил дело после драки в «Крестах»

Известия 10:58
Кино

Новой картиной Звягинцева займутся продюсеры фильмов Серебренникова

Российская газета 08:47
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Политика

К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов

Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Общество

Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Космос

Робота «Федора» включили перед возвращением на Землю

ТАСС 11:23
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

Российская телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за 25-летнего хип-хоп исполнителя Элджея. Пара уже давно не скрывает своих отношений.
Вести.Ru 09:32
Происшествия

В Донецке произошел второй взрыв за два дня

РБК 09:29
Хоккей

«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина

Матч ТВ 08:00
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

Фрунзенский радиус петербургской подземки могут открыть для пассажиров через две недели.
REGNUM 06:35
Политика

Собчак в Киеве рассказала, кому принадлежит Крым

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире радиостанции "Новое время" ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 10:27
Политика

Путин заявил, что молодежь имеет право на протестные акции

Президент РФ Владимир Путин заявил, что протестные акции, в которых участвует молодежь, иногда приводят к позитиву, поскольку встряхивают власть, но при этом необходимо действовать в рамках закона.
РИА Новости 05:53
Политика

Иерусалимский патриарх не признал «новую церковь» Украины

Общественная служба новостей 10:40
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Facebook запустила новый сервис для знакомств

ТАСС 11:00
Наука

Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе

Вести.Ru 07:18
Происшествия

В Казани грузовик въехал в людей около рынка

В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
Политика

Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха

Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru 05:30
Наука

В Китае найдены следы червеобразного существа возрастом 500 млн лет

Находку исследователи сделали в ущельях Янцзы в южном Китае. Возраст животного колеблется от 551 до 539 миллионов лет назад.
Волга-Медиа 09:10
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
Экономика сегодня вчера в 17:27
Армия и оружие

Богданов и посол Ирака обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Хайдаром Мансуром Хади ситуацию на Ближнем Востоке с акцентом на обстановку в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ.
РИА Новости 07:52
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Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
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