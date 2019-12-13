Происшествия

BFM.ruBFM.ruНайден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Поисково-спасательная операция на крейсере «Адмирал Кузнецов» завершена

Говорит Москва07:47

На «Адмирале Кузнецове» нашли погибшего офицера

REGNUM07:49

Найдено тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РЕН ТВ07:24

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего в пожаре

Life.ru07:20

На «Адмирале Кузнецове» завершились поисково-спасательные работы

РБК07:51

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

Известия09:08

Число погибших на «Адмирале Кузнецове» выросло до двух человек

Взгляд.ру07:22
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Общество

Twitter заблокировал аккаунт Россотрудничества

В пресс-службе добавили, что ждут "более подробного официального ответа от администрации Twitter по поводу блокировки страницы Россотрудничества и возможностях разблокировки".
РИА Новости 12:05
Политика

Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились

Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Российская газета 11:07
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Общество

Мединский заявил, что «с грустью» смотрит на сборы голливудских фильмов в России

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы голливудских фильмов в России.
ТАСС 11:27
Политика

Пушилин прокомментировал заявление Зеленского по «Минску-2»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин считает, что заявление президента Украины Владимира Зеленского об изменении договоренностей нивелирует усилия лидеров стран-гарантов минских соглашений.
РИА Новости 13:36
Кино

Каримов прокомментировал действия особиста и комбата в фильме «Ржев»

ИА REX 10:45
Фигурное катание

Загитова объявила о приостановлении карьеры

Газета.Ru 13:29
Интернет

Обновление Windows привело к бесконечной ошибке у пользователей

Пользователи пожаловались, что система не может установить обновление и выдает бесконечную ошибку.
Lenta.ru 12:29
Происшествия

Площадь пожара в ангаре в Петербурге увеличилась до 5 тыс. кв. м

Площадь пожара в ангаре на улице Салова в Петербурге достигла 5 тыс. кв. м, сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу.
ТАСС 10:26
Игры

THQ Nordic анонсировала ремейк первой Gothic

Cyber.sports.ru 13:21
Авто

Nissan Skyline получил спортивную и роскошную версии

Роскошная версия Skyline Deluxe Advanced выполнена в лучшем виде.
CarsWeek.ru 04:13
Энергетика

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Lenta.ru 09:18
Общество

Минфин США снял санкции с трех российских компаний

Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 10:47
Политика

Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ

Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
REGNUM 00:37
Шоу-бизнес

Елена Корикова готовится судиться из-за ложных обвинеий

Елену обвинили в пьянстве и уродовании лица пластикой.
Paparazzi.ru 07:57
Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru 05:15
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru 11 декабря в 17:15
Наука

Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва 09:14
Политика

МИД: Переговоры на «нормандском» саммите шли на повышенных тонах

Переговоры между российской и украинской делегациями на "нормандском" саммите в Париже прошли в исключительно напряженной атмосфере, дискуссия иногда велась на повышенных тонах.
Российская газета 09:59
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Происшествия

На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.
Российская газета 00:29
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

РИА Новости 11:47
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко расплакалась после вопросов Собчак про Украину

Очередной героиней шоу «Осторожно, Собчак» стала телеведущая Регина Тодоренко.
Комсомольская правда 11 декабря в 04:40
Экономика

Размер пенсии после 80 лет увеличится на сумму более 5 тысяч рублей

Для пенсионеров, которым исполняется 80 лет и получающих пенсию по старости на общих основаниях, размер фиксированной выплаты с 1 января 2019 года увеличен на 7,05% и составляет 5334 рубля 19 копеек.
Вслух.Ру 11 декабря в 09:20
Экономика

ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием

Высокие комиссии не помогают борьбе с отмыванием, признает президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян: «Выходит, что, пока деньги у тебя на счете, они не преступные, а когда человек их получает или снимает со своего же счета наличность – преступные».
Ведомости вчера в 12:36
Армия и оружие

В Forbes оценили новейшую российскую подлодку

Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
OAnews 12:37
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
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