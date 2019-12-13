Происшествия

ИзвестияИзвестияНа «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России.
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Число погибших на «Адмирале Кузнецове» выросло до двух человек

Взгляд.ру07:22

Два человека погибли на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестник07:20

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

Известия09:08

Найдено тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РЕН ТВ07:24

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ТАСС07:36

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего в пожаре

Life.ru07:20

Поисково-спасательная операция на крейсере «Адмирал Кузнецов» завершена

Говорит Москва07:47
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Разгневанные коммунисты требуют отставки Путина и Медведева

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Бренд Huami Amazfit намерен провести международную презентацию новых продуктов на CES 2020

Amazfit 2020 выйдет за пределы возможного В предстоящем году бренд Huami намеревается заметно расширить масштабы своих возможностей и представить новые категории продуктов, выходящие за рамки уже ставших привычными смарт-часов и отвечающие самым актуальным тенденциям технологических инноваций без ущерба для стиля и функциональности.
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Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

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Энергетика

В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Известия 11 декабря в 13:42
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

RT на русском 16:33
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Президента ЦСКА Гинера наказали отстранением от футбола

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца и год условно, а также оштрафован на миллион рублей за то, что призывал застрелиться главу департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова.
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Происшествия

Экс-строителю космодрома Восточный заменили условный срок на реальный

Вместо условного срока фигурант одного из дел о хищениях на космодроме Восточный получил реальное лишение свободы на пять лет в колонии общего режима, сообщает ТАСС.
Российская газета 01:11
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Наука

Ученые выяснили, какова продолжительность жизни людей

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 07:31
Происшествия

Один человек погиб при пожаре в тюменском диспансере

В результате пожара в наркологическом диспансере в Тюмени пострадали семь человек, ещё один человек погиб.
RT на русском 17:41
Политика

Киев надеется на остановку «Северного потока — 2» из-за санкций США

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 15:44
Наука

Генетик создаст приложение для знакомств по ДНК

Генетик из Гарварда Джордж Черч намерен разработать приложение для знакомств с учетом ДНК.
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Экономика

Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал новую дивидендную политику шагом навстречу акционерам и инвесторам.
РИА Новости вчера в 08:26
Хоккей

Панарин сделал первый хет-трик за «Рейнджерс»

Панарин стал первым с сезона-2009/10 игроком "Рейнджерс", набравшим 40 и более очков в 31 матче со старта сезона.
Российская газета 02:20
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
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Общество

В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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Общество

Украина возобновила импорт электроэнергии из России

По данным компании «ExPro», поставки электроэнергии из России власти Украины прекратили 5 декабря, а из Белоруссии – 2 декабря.
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Общество

ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»

«Анонсирование и показ первых трех серий сериала «Слуга народа» с Владимиром Зеленским в эфире телеканала ТНТ было продуманным маркетинговым ходом ТНТ и крупной платной платформы, на которой первый сезон сатирической комедии будет доступен с 12 декабря», — приводит сообщение пресс-службы ТНТ «РИА Новости».
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Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Армия и оружие

ВС Украины положительно характеризуют подозреваемого в убийстве Шеремета

Командование Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) намерено предоставлять всю необходимую информацию об их задержанном бойце Андрее Антоненко, который подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета.
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«Алавес» и «Леганес» сыграли вничью

«Алавес» сыграл вничью с «Леганесом» в матче 17-го тура чемпионата Испании (1:1). Баскский клуб не может выиграть уже три встречи кряду.
Спорт-Экспресс 17:12
Общество

Совет директоров Rambler до конца года обсудит ситуацию вокруг Nginx

Совет директоров "Рамблер Интернет Холдинг" (бренд Rambler Group) до конца 2019 года проведет внеочередное заседание по ситуации вокруг веб-сервера Nginx, заявил РИА Новости председатель совета директоров "Рамблера", первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.
РИА Новости 08:47
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Умерла актриса Екатерина Дурова

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на сайте Театра на Малой Бронной.
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Кино

Квентин Тарантино может снять «Убить Билла-3»

Ореанда-Новости 11 декабря в 08:00
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Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
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Олег Шеин обвинил Дмитрия Медведева в некомпетентности

Депутат Государственной думы от Астраханской области Олег Шеин на выступлении в парламенте подверг жёсткой критике большое интервью премьер-министра Дмитрия Медведева федеральным телеканалам.
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Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Родные актрисы Анастасии Заворотнюк дали комментарии о появившихся в СМИ слухах о параличе знаменитой актрисы.
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Шлеменко рассказал, что готов сделать ради боя с Макгрегором

Известный российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, что ради боя с ирландцем Конором Макгрегором он готов спуститься в категорию до 77 кг.
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Минюст опубликовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Минюст России 13 декабря опубликовал на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.
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