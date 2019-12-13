Происшествия

ИзвестияИзвестияНа «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России.
Читать в источнике
Комментировать34

Подробнее о событии

Найден второй погибший во время пожара на «Адмирале Кузнецове»

Северпост07:43

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ТАСС07:36

На «Адмирале Кузнецове» нашли еще одного погибшего

Lenta.ru07:24

Источник: «пропавший» на «Кузнецове» рабочий нашёлся дома

Би-порт10:15

На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего

РИА Новости07:50

Выросло количество пострадавших после пожара на «Кузнецове»

Мурманский вестник04:40

Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Интерфаксвчера в 23:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 19:57, Ашберн
Музыка

Названы самые популярные клипы десятилетия по версии Youtube

РЕН ТВ 07:31
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости 17:36
Общество

Часть январских пенсий выплатят до Рождества

Выплата пенсии жителям Йошкар-Олы через ЗАО «Служба доставки» планируется осуществить по графику: 3 января — за 3 и 4 января; 4 января — за 5 и 6 января; 5 января — за 7 и 8 января.
MariMedia вчера в 05:50
Общество

Бизнес ЕАО ждет от нового главы области ускорения работы по вводу моста через Амур в Китай

Предпринимательское сообщество в Еврейской автономной области (ЕАО) ожидает от нового главы ЕАО активной работы по вводу трансграничного моста через Амур в Китай и усиления инфраструктурной поддержки.
ТАСС вчера в 23:34
Политика

В Госдуме оценили заявление Киева о «Северном потоке — 2»

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что украинская сторона надеется на остановку строительства газопровода «Северный поток — 2» из-за американских санкций.
RT на русском 16:17
Происшествия

Трехлетний ребенок отравился наркотиками в Москве

В Москве трехлетний ребенок попал в больницу с наркотиками в крови, следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
РИАМО 04:33
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

РИА Новости 15:50
Музыка

Верка Сердючка спела новую песню

Артист Андрей Данилко, выступающий под творческим псевдонимом Верка Сердючка, представил зрителям новую композицию на английском языке.
News.ru 16:26
Футбол

Педро Роша может перейти во «Фламенго»

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за 12 миллионов евро.
Евро-футбол.ру 16:56
Происшествия

Девочка в Воркуте заперла вора в квартире и ушла в школу

Интерфакс 08:23
Энергетика

Нафтогаз снизил цену на газ для населения Украины на 13%

Нафтогаз в декабре снизил цены на газ для населения Украины на 13% по сравнению с тарифами, действовавшими в ноябре.
Центр энергетической экспертизы 11 декабря в 03:30
Политика

Соловьев назвал неудачной шутку Зеленского в ответ на стишок Путина

Lenta.ru 06:58
Футбол

Влашич назвал главную проблему ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал главную проблему команды в первой части сезона.
Чемпионат 13:51
Политика

Левченко объяснил отставку с поста главы Иркутской области

Накануне президент Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева.
РИА Новости 08:00
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК 07:00
Гаджеты

Apple начала продажи Mac Pro за 3,3 миллиона рублей

Американская корпорация Apple объявила о старте продаж самого мощного и дорого компьютера для профессионалов Mac Pro.
АБН 11 декабря в 04:19
Культура

Мединский поставил российские телесериалы выше среднемирового уровня

Мединский призвал продвигать российский контент и не стесняться рекламировать и хвалить его.
Говорит Москва 12:33
Политика

МИД Украины рассказал о подготовке к новому «нормандскому саммиту»

9 декабря в Елисейском дворце в Париже прошла очередная "нормандская встреча" лидеров России, Украины, Германии и Франции.
Известия 16:23
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

РЕН ТВ 16:53
Кино

Объявили актерский состав перезапуска фильма «Один дома»

Объявлено, что Йетс, известный благодаря роли в картине «Кролик Джоджо», будет играть не Кевина Маккалистера из первой и второй частей фильма, а абсолютно нового персонажа.
Дни24 11 декабря в 18:03
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева на два месяца арестовал детского хирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве украинского журналиста Павла Шеремета.
РБК 17:54
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Коммерсантъ вчера в 05:43
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы, где лежал после другого ДТП.
Известия 12:52
Кино

Дарт Вейдер появился в свежем ролике новых «Звездных войн»

Российская газета 14:05
Футбол

Игбун сравнил Гончаренко и Семака

Форвард "Динамо" Сильвестр Игбун сравнил нынешнего тренера "Зенита" Сергея Семака и Виктора Гончаренко из ЦСКА.
Sport.ru 03:59
Здоровье

Диетологи дали рекомендации по выбору блюд и напитков на Новый год

Век 06:50
Экономика

Совет Федерации одобрил закон об отмене банковского роуминга

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
РИА Новости 11 декабря в 05:42
Политика

Не догавкал. «Эсхатолога» Андрея Окару выгнали из студии «60 минут»

Оскорбившего жителей станицы Луганской «политолога» Андрея Окару ведущий выгнал из студии «60 минут».
REGNUM 15:53
Общество

В Москве началось прощание с Лужковым

В Москве началось прощание с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым, передает РИА Новости.
Lenta.ru 11 декабря в 23:32
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
ещё по теме
Главное