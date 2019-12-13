На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России.

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

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