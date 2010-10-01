Стоимость бензина в регионе за месяц в среднем выросла на 0,1%, как заверяют специалисты ведомства. А вот дизельное топливо за март подешевело на 0,8%. В среднем стоимость 1 литра бензина в Барнауле выглядит так: Аи-92 - 40,9 рублей.

На Алтае бензин подорожал, а дизтопливо - подешевело

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