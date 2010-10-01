Энергетика
АлтапрессНа Алтае бензин подорожал, а дизтопливо - подешевело
Стоимость бензина в регионе за месяц в среднем выросла на 0,1%, как заверяют специалисты ведомства. А вот дизельное топливо за март подешевело на 0,8%. В среднем стоимость 1 литра бензина в Барнауле выглядит так: Аи-92 - 40,9 рублей.
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MagadanMedia.ru вчера в 22:20
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Ugpressa.ru вчера в 16:29
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Как передает ТАСС, сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, например, на станциях «Беломорская» и «Речной вокзал».
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В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
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Газета.Ru 00:56
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На Кубани возбудили уголовное дело в отношении вора в законе
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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 14 апреля
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Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2 (вызываемое им заболевание назвали COVID-19).В мире, по последним данным, число заболевших превысило 2 млн, умерли более 130 тыс. человек.
Тайга.инфо вчера в 23:00
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Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru вчера в 10:10
Общество
Роструд уточнил обязательства по выплатам зарплат на фоне вируса
Работодатели не могут отказаться начислять своим сотрудникам зарплату, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы из-за ограничений для борьбы с коронавирусом.
РБК вчера в 09:45
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47
Авто
Началась сборка кроссоверов Byton c 48-дюймовой приборной панелью
В оправившемся от вспышки коронавируса Китае началось серийное производство модели Byton M-Byte, которая примечательна своей приборной панелью с интегрированным 48-дюймовым дисплеем.
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Девушку изнасиловали на переполненной площади в Египте
Мужчины сорвали с нее одежду и изнасиловали посреди десятков людей.
Мосмонитор 01:50
Политика
Антонов: СМИ в США отказываются опровергать нападки на разведчика Ботяна
Американские СМИ — The New York Times и радио NPR — отказываются публиковать протесты и опровержения посольства России в ответ на нападки в адрес российских ветеранов, в частности Алексея Ботяна, заявил глава дипмиссии в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 22:34
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Омские власти сообщили о выявлении коронавируса в Кормиловском районе
Заболевание зафиксировано в Кормиловском районе.
АиФ Омск 01:44
Энергетика
Саудовская Аравия предсказала новое снижение добычи нефти
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдул Азиз бен Салман в интервью The Financial Times предсказал, что в ближайшие месяцы снижение добычи нефти составит более 20 миллионов баррелей за счет естественных причин.
Lenta.ru 01:49
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 13 апреля в 02:50
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
Квашеную капусту включили в список продуктов, повышающих иммунитет
Телеканал 360° 01:12
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Кино
Премьера фильма «Фея» Анны Меликян с Хабенским пройдет в Сети
Премьера нового фильма "Фея" Анны Меликян с Константином Хабенским и Екатериной Агеевой в главных ролях пройдет сразу в Сети.
Российская газета 13 апреля в 09:24
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Кино
BadComedian выпустил обзор на первый фильм Егора Крида
Ролик был опубликован 13 апреля на YouTube-канале BadComedian.
REGNUM 13 апреля в 17:12
Здоровье
Психолог указал на наиболее уязвимых для коронавируса людей
Психолог Сергей Ланг рассказал, какой тип людей больше всего уязвим перед коронавирусом нового типа.
АБН вчера в 19:54