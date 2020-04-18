Коронавирус

RuNews24.ruRuNews24.ruНа Алтае из-за коронавируса изолировали 80 работников рудника

Накануне тесты подтвердили у него COVID-19. Сотрудники Роспотребнадзора установили всех, с кем контактировал зараженный: 72 человека, которые проживали с ним в общежитии, шесть медиков, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании и два работника прачечной.
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Шахтер мог заразить коронавирусом 84 человека в Алтайском крае

Московский Комсомолец18 апреля в 03:01

Еще один случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае

Катунь 2417 апреля в 22:52

Рабочий рудника на Алтае заболел коронавирусом

ИА Красная Весна18 апреля в 01:57

На Алтае изолировали более 80 человек из-за общения с заразившимся COVID-19

Газета.Ru18 апреля в 01:20

На Алтае из-за COVID-19 изолировали 80 работников рудника

Российская газета18 апреля в 00:21

80 работников рудника на Алтае изолированы из-за нового случая коронавируса

News.ru18 апреля в 02:28

84 человека, контактировавших с больным, изолировали в Змеиногорске

Бийский рабочий17 апреля в 22:31
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Общество

В России за сутки умер 51 пациент с коронавирусом

За минувшие сутки 51 житель России с коронавирусом ушёл из жизни. Об этом 21 апреля сообщили в московском оперштабе.
REGNUM 03:51
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
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Политика

Лукашенко заявил, что «коронавирус стал политикой»

Белоруссия по сравнению с другими странами оказалась более подготовленной к вызовам пандемии коронавируса, что стало поводом для критики извне.
ТАСС 04:34
Энергетика

Трамп заявил о намерении заполнить полностью резервы нефти США

Как сообщает ToDay News Ufa, Дональд Трамп хочет поймать момент, пока цены на нефть упали до рекордно низких сумм.
ToDay News Ufa 00:31
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Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,7K
Энергетика

Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений

Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
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Общество

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов.
RT на русском 03:38
Энергетика

Цена нефти WTI вновь упала ниже нуля

Накануне фьючерсы техасской WTI с поставкой в мае впервые в истории обвалились на 300% — до минус 37,63 доллара за баррель, — так как продавцы старались избавиться от лишней нефти из-за заполненности хранилищ.
РИА Новости 03:41
Армия и оружие

В Волгограде военные приступили к дезинфекции тракторного завода

НовостиВолгограда.ру 03:34
Экономика

В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах

Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
1,3K
Общество

В Нижегородской области выявили 101 новый случай заражения COVID-19

Коронавирус подтвержден у еще 101 жителя Нижегородской области, общее количество заболевших возросло до 860, выписаны 49 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:07
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
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Общество

В Госдуме узаконят права соседей по даче

В Госдуме разработан пакет документов, регулирующих споры между соседями по даче.
7 новостей вчера в 00:58
2,3K
Экономика

Минпромторг составил список системообразующих предприятий

Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
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Политика

Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 16:06
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
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Общество

Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса

Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Общество

309 случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Тульской области

Отмечается, что из данного числа 1935 пациентов (45,3%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни В Тульской области за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения COVID-19.
Молодой коммунар вчера в 03:38
Транспорт

Московское метро перестало продавать разовые билеты

В Московском метрополитене с сегодняшнего дня перестали продавать билеты на одну поездку.
Московский Комсомолец 04:29
5
Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
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Происшествия

Что рассказал следствию известный защитник Александр Вершинин

Перезвонив господину Добрынину уже из Сыктывкара, адвокат Вершинин узнал, что в случае передачи денег из оперативных материалов, которые уйдут в следственные органы, исчезнут все показания с упоминанием Христофорова.
Коммерсантъ 03:02
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Футбол

Джикия считает потерей для «Спартака» уход Мельгарехо и Шюррле

Спорт-Экспресс вчера в 17:46
Политика

Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии

РИА Новости 04:19
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Происшествия

В Липецкой области в аварии погибли два мотоциклиста

Kursk.com 02:35
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Политика

Седова назвала акценты в работе на посту зампреда облправительства

Вице-губернатор - председатель облправительства Александр Стрелюхин напомнил, что "все хорошо ее знают" по последнему месту работы - министра образования области.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:04
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Общество

Зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом

В столице за последние сутки подтверждено еще 3083 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:57
230
Здоровье

В России удивились низкой смертности пациентов с COVID-19

Директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович назвала эти показатели удивительными в эфире передачи «60 минут» на канале «Россия 1». «У нас до сих пор, и это удивительно, держится самый низкий уровень смертности», — сказала Попович.
Lenta.ru 03:23
25
Финансы

Рубль усилил падение к доллару и евро на фоне обвала рынка нефти

Курс рубля продолжил падение по отношению к доллару и евро, снижение происходит на фоне обвала рынка нефти.
Коммерсантъ вчера в 16:35
1
Общество

В Саратовской области стало на 26 случаев коронавируса больше

В Саратовской области прибавилось еще 26 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, общее количество - 168, сообщает региональный оперативный штаб.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:50
34
Энергетика

Медведев высказался за продажу нефти по принципу take or pay

«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например, с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал зампред Совбеза РФ у себя в Facebook.
ФАН вчера в 20:49
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