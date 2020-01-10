Общество
РИА НовостиНа Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей. Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд.
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Школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком и стал обладателем миллиона рублей
Псковское агентство информациивчера в 14:38
«Что я такого сделал?!»: школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком - его отблагодарили миллионом рублей
КП - Новосибирсквчера в 10:46
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