Общество

РИА НовостиРИА НовостиНа Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей. Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд.
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На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

РИА Новости15:42

«Что я такого сделал?!»: школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком - его отблагодарили миллионом рублей

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