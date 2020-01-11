В Алтайском крае подросток оплатил проезд незнакомой женщине с ребенком и получил 1,5 миллиона рублей. Случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда приехала блогер Наталья Мишина. В автобусе ее сын начал капризничать, и женщина не могла заплатить за проезд.

На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером

Кино Фильм «Холоп» собрал более 2 млрд рублей в российском прокате Комедия «Холоп» стала третьим фильмом в истории российского проката, сборы которого превысили два миллиарда рублей, передают «Ведомости» со ссылкой на данные государственной системы учета продажи билетов ЕАИС по состоянию на 10 января.

Здоровье Нарколог оценил правдивость поговорок про алкоголь В честь наступающего старого Нового года нарколог Олег Забродин объяснил смысл некоторых народных поговорок про спиртные напитки.

Политика В КНДР рассказали об условиях переговоров с США о денуклеаризации Северная Корея не пойдёт на переговоры с США о снятии части санкций ООН с КНДР в обмен на полную денуклеаризацию страны, заявил советник северокорейского МИД Ким Ке Гван.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Наука За последние 200 лет снизилась нормальная температура человека Еще в 1851 году немецкий медик Карл Вундерлих определил, что «здоровая» температура тела 37 градусов (от 36,2 до 37,5). Именно этот диапазон и решили изучить современные ученые.

Происшествия Бочкарева призналась в хранении наркотиков Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Армия и оружие WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.