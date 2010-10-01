Политика

Алтайская правдаАлтайская правдаНа Алтае обсудили, как сохранить культуру коренных народов

Участники заседания сошлись во мнении о том, что необходимо создавать учебники на родном языке для малочисленных коренных народов Сибири, оказывать всяческую поддержку педагогам, которые будут учить подрастающее поколение традициям и обычаям, которые передаются из поколения в поколение.
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На Алтае обсудили, как сохранить культуру коренных народов

Алтайская правда02:00

Полпред президента Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае

АМИТЕЛ02 декабря в 22:31

Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае

Катунь 2402 декабря в 21:55

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло приехал в Алтайский край

Толк02 декабря в 22:49

Полпред в Сибири Сергей Меняйло прибыл в Алтайский край

ФедералПресс03 декабря в 01:17

Состояние и перспективы языков народов России обсудят в Госдуме

Национальный акцентвчера в 02:43

Сибирский полпред предлагает переводить на русский эпос коренных народов для его популяризации

Интерфакс - Россия03 декабря в 06:13
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Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Общество

Во Франции 800 тысяч человек вышли на улицы против пенсионной реформы

По данным полиции, на улицы города вышли 65 тысяч манифестантов.
Говорит Москва вчера в 14:48
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном звонке Зеленскому

RT на русском 01:10
Общество

Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой

Ранее на вопрос журналистки Светланы Зиминой-Гинтер об отношении к россиянам Раймонд Паулс обратил внимание на то, что его жена русская.
РИА Новости вчера в 23:10
Армия и оружие

Армия Сирии отразила новую атаку «Ан-Нусры» в сирийском Идлибе

Народные новости 04 декабря в 01:31
Общество

Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля».
РБК 02:21
Авто

Презентован премиум-хетчбек Tata Altroz по цене Lada Granta

Через год должна появится и полностью электрическая версия хэтчбека с запасом хода до 300 км. Tata Altroz имеет длину менее 4 метров.
Tvoe-avto.com 04 декабря в 14:41
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» $2 млрд

В прошлую среду, 27 ноября, суд отказался удовлетворить жалобу "Газпрома" на решение арбитража, который обязал его выплатить "Нафтогазу" $2,6 млрд.
Газета.Ru 01:58
Экономика

Медведев оценил развитие страны в 2019 году

"Экономика и социальная сфера этот год прожила нормально, стабильно", - заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ежегодном итоговом интервью федеральным телеканалам.
Российская газета вчера в 04:30
Происшествия

Экс-главу Щелковского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Известия 02:06
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей 04 декабря в 23:44
Общество

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

Вопрос о штрафе за превышение ограничения скорости движения более чем на десять километров в час в настоящее время обсуждается на уровне правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.
РИА Новости вчера в 11:30
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Политика

Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Газета.Ru вчера в 04:48
Общество

Названы самые популярные у россиян породы собак

РИА Новости 00:45
Происшествия

В Челябинске маршрутка врезалась в остановку

В Челябинске выясняют причины ДТП с маршрутным такси, которое вылетев c дороги и пробив ограждение сбило пешехода.
Российская газета 02:02
Спорт

Эксперты считают, что данные лаборатории менял Родченков из США

Группа российских независимых экспертов под руководством ректора Московского государственного юридического университета (МГЮА) Виктора Блажеева считает, что данные московской антидопинговой лаборатории как минимум в течение полугода менялись бывшим директором учреждения Григорием Родченковым и его коллегами из США.
RT на русском вчера в 07:31
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Технологии

Group-IB рассказала о случаях перехвата переписки в Telegram

Как пояснили эксперты, дело в том, что при активации мессенджера на новом устройстве Telegram отправляет код авторизации на все устройства пользователя, а потом, по запросу, — СМС-сообщение на телефон.
РИА Новости 04 декабря в 06:19
Общество

Пенсионный фонд откроет электронные трудовые книжки не позднее февраля

Ранее, как писал Nerws.ru, Госдума одобрила законопроект об электронных трудовых книжках в третьем, окончательном чтении.
News.ru вчера в 03:20
Происшествия

ДТП в Петербурге с участием 13 машин устроил пьяный водитель

Водитель автомобиля Audi, 42-летний мужчина, учинивший в Петербурге массовое ДТП с участием 13 машин утром в четверг, 5 декабря, находился в состоянии алкогольного опьянения.
REGNUM вчера в 09:57
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Наша версия 04 декабря в 09:47
Общество

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Власти порта Сингапура арестовали российское судно «Севастополь», которое с прошлого года находится под американскими санкциями, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании-судовладельца «Гудзон» Олега Аникина.
РБК вчера в 22:32
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на КМ в Эстерсунде, Куклина — 5-я

Французская биатлонистка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на первом этапе Кубка мира, который проходит в шведском Энтерсунде.
МК-Спорт вчера в 12:10
Общество

«Сухой закон» в Башкирии вступит в силу 29 декабря

После всех необходимых экспертиз и согласований законопроект примут на пленарном заседании парламента 19 декабря.
РБК Уфа 00:37
Политика

Польский лидер Дуда отказался считать Россию врагом

Президент Польши Анджей Дуда отказался считать РФ врагом НАТО.
Общественная служба новостей вчера в 03:31
Футбол

«Фратрия» призывает фанатов команд РПЛ покинуть трибуны на 30-й минуте матчей 19-го тура

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» обратилось с призывом к организованным болельщикам других клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в связи с массовыми задержаниями поклонников красно-белых перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 01:34
Происшествия

Под Екатеринбургом горит склад с покрышками

Склад с резинотехническими изделиями горит в поселке Большой Исток под Екатеринбургом, на данный момент огонь локализован на площади 500 кв. м, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
ТАСС вчера в 22:56
Футбол

Тульский «Арсенал» готовится к матчу с «Локомотивом»

Команда готовится к матчу с "Локомотивом", который состоится в ближайшую пятницу, в отличном настроении.
Спорт71 04 декабря в 08:57
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