Политика
Алтайская правдаНа Алтае обсудили, как сохранить культуру коренных народов
Участники заседания сошлись во мнении о том, что необходимо создавать учебники на родном языке для малочисленных коренных народов Сибири, оказывать всяческую поддержку педагогам, которые будут учить подрастающее поколение традициям и обычаям, которые передаются из поколения в поколение.
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Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло начал работу в Алтайском крае
Катунь 2402 декабря в 21:55
Сибирский полпред предлагает переводить на русский эпос коренных народов для его популяризации
Интерфакс - Россия03 декабря в 06:13
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