Общество
Накануне.RuНа Алтае продлили запрет на работу турбаз до 2 июля
В Республике Алтай продлили запрет на работу туристических объектов до 2 июля, сообщил региональный оперштаб по противодействию коронавирусу. Ранее ограничения действовали до 22 июня. Отмечается, что эпидситуация остается очень сложной.
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Политика
Доработанный план восстановления экономики направлен Путину
Ранее глава кабмина Михаил Мишустин представил Путину план восстановления экономики.
Моя Москва.онлайн 06:20
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5%
В апреле ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%, в марте ставка была сохранена на уровне 6%, а до этого ставка снижалась шесть раз подряд с октября.
Коммерсантъ 06:30
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Как предполагается, новая модификация Ultra получит самые тонкие рамки.
Актуальные Новости 06:52
Политика
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Кузбассе на улице умерла 15-летняя девочка
Следователи в Кузбассе проводят проверку по факту гибели девочки в городе Мариинске, которая скончалась на улице утром в пятницу, предположительно, после вдыхания газа из баллона, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ТАСС 04:25
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 11:35 растет на 2,86 % — до $42,7 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости 17 июня в 01:00
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Общество
Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:56
Культура
«Союзмультфильм» перечислил свои самые популярные мультфильмы
Ранее Борис Машковцев в эфире «Говорит Москва» сообщил, что в новых сериях «Ну, погоди!»
Говорит Москва 06:55
Политика
The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне
Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
Газета.Ru вчера в 14:10
Общество
В России могут ввести новое пособие для одиноких матерей
В России может появиться новое пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
ФедералПресс 16 июня в 23:36
Авто
Кроссовер Renault Captur покинет один из рынков
Следует сказать, что индийская версия Renault Captur является аналогом российского варианта кроссовера.
Тарантас Ньюс 04:58
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
Общество
В Екатеринбургской епархии прокомментировали конфликт в монастыре
Настоятельница Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия (Николая Романова), который призывал нарушать самоизоляцию и называл коронавирус "псевдопандемией", сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новости 17 июня в 00:42
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 15:36
Политика
Верховный суд отклонил иск к Путину о голосовании по Конституции
В Верховный суд подан иск, оспаривающий голосование о поправках в Конституцию Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня.
Национальная служба новостей вчера в 04:42
Шоу-бизнес
Домогаров вступился за Ефремова и отказался выходить на сцену
Gazeta.SPb вчера в 23:18
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Политика
ЕС призвал Минск немедленно освободить Бабарико и его сына
Евросоюз призвал власти Белоруссии немедленно освободить кандидата на пост президента страны Виктора Бабарико и его сына и обеспечить реальные конкурентные условия в предвыборной кампании.
ТАСС 07:19
Футбол
Орлов: «Ростов» сам себя подставил, пусть их врач повинится и все расскажет
Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о вспышке коронавируса в «Ростове», в котором заразились шесть игроков.
Metaratings 06:40
Армия и оружие
Минобороны опубликовало рассекреченные документы о первых днях ВОВ
В сообщении Минобороны отмечается, что 22 июня 1941 года — день начала Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков — является одной из самых трагических дат в истории России.
Известия вчера в 18:12
Политика
ЕС продлил санкции против Крыма
Евросоюз продлил антироссийские санкции из-за вступления полуострова Крым в состав России в 2014 году.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество
Тульская «медсестра в купальнике» стала моделью
Как сообщало ИА REGNUM, фотографии тульской медсестры, которая из-за жары и необходимости соблюдения всех мер защиты в коронавирусном госпитале была вынуждена надеть под рабочий защитный комбинезон купальник, появились не только в российских.
REGNUM 06:13
Общество
В Свердловской области начнут бесплатно тестировать на коронавирус
Управление Роспотребнадзора по Свердловской области начнет бесплатно тестировать горожан на антитела к коронавирусу.
АиФ Урал 17 июня в 07:35
Происшествия
Суд арестовал экс-замначальника управления банка «БФГ-Кредит»
По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве экс-заместитель председателя правления банка Михаил Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка "БФГ-кредит" Юлию Финкельштейн (отправлена пол домашний арест).
ТАСС 04:12