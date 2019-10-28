Экономика
БИЗНЕС OnlineНа Алтае резко подорожала гречка
Основную причину подорожания гречневой крупы видят в росте цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. Неурожай гречки на Алтае, где собирают до 50% всей крупы на территории России, связывают с засухой и аномально высокими температурами на территории региона.
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Министр сельского хозяйства Башкирии прокомментировал рост цены на гречку
Аргументы и Факты - Уфа25 октября в 05:37
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Общество
Умер советский диссидент Владимир Буковский
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Акции «Норникеля» выросли до исторического максимума в 18,4 тыс. руб. за бумагу, следует из данных торгов на Московской фондовой бирже в понедельник.
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Лучшие проекты выходили тогда, когда «Терминатор» был моден, крут и популярен, а потом все скатилось вместе с фильмами.
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Гарик Харламов отказался видеть жену в постельных сценах «Текста»
Российский актер Гарик Харламов прокомментировал откровенные сцены в фильме Клима Шипенко «Текст», в которых приняла участие его жена Кристина Асмус.
Кино
В Риме состоялась премьера фильма «Грех» Кончаловского
В воскресенье, 27 октября, в день закрытия XIV Римского кинофестиваля состоялась премьера нового фильма Андрея Кончаловского "Грех".
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.
Кино
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Общество
Глава H&M раскритиковал идею отказа от культуры потребления
Президент и главный управляющий крупнейшей в Европе розничной сети по торговле одеждой H&M Карл-Йохан Перссон предупредил о негативных социальных последствиях, к которым может привести идея сокращения потребления.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
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Общество
В Польше задержан подозреваемый в шпионаже на Россию
Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России.
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Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
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Армия и оружие
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Эстония обвинила Россию в нарушении воздушного пространства своей страны.
Общество
Роструд напомнил, что россиян ожидает короткая рабочая неделя
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян на следующей неделе.
Армия и оружие
Трамп сообщил о смерти лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади
Как проходила операция В воскресенье президент США Дональд Трамп выступил со специальным видеообращением из Белого дома, в котором объявил о ликвидации главаря Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация, ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Россиянка впала в кому во время отдыха в Турции
Жительница Санкт-Петербурга угодила в кому на отдыхе в Турции. Об этом сообщает издание "Фонтанка.ру".
Общество
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Фигурное катание
Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Культура
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Интеллектуальное шоу «Слабое звено», популярное в 2000-х годах, вернется на телевидение вместе с его ведущей, спортсменкой Марией Киселевой.
Единоборства
Тренер Пакьяо считает, что Альварес уничтожит Ковалева
Общество
Треть российских семей не пользуется доступными им льготами
Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
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На вечеринке, организованной в «Москва-Сити», модель дала понять, что возобновила роман с рэпером Pharaoh.
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У Максима Фадеева случился сердечный приступ
Скорая приехала в его загородный дом. Оказалось, 51-летнему Максиму Фадееву стало плохо накануне ночью, случился сердечный приступ.
Общество
Зять Ткачева участвует в переговорах о покупке туроператора «Интурист»
По данным издания Forbes, интерес к компании проявили владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.