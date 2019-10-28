Экономика

БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineНа Алтае резко подорожала гречка

Основную причину подорожания гречневой крупы видят в росте цен на сырье от поставщиков, который начался с конца июля. Неурожай гречки на Алтае, где собирают до 50% всей крупы на территории России, связывают с засухой и аномально высокими температурами на территории региона.
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