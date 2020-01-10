На просьбу Наташи в первый день откликнулось более 2000 человек. Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.

На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком

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Спорт МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.

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Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

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Экономика Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую По данным Скороходова, минимальная пенсия в ДНР после недавнего повышения (с первого января 2020 года на 20%) обогнала размер аналогичной пенсии на Украине, примерно на 13% (разница — около 500 рублей), достигнув 4800 рублей, тогда как на Украине размер минимальной пенсии – 1638 гривен (4275 рублей).