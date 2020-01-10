Общество
Российская газетаНа Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
На просьбу Наташи в первый день откликнулось более 2000 человек. Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
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«Что я такого сделал?!»: школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком - его отблагодарили миллионом рублей
КП - Новосибирск09 января в 10:46
Школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком и стал обладателем миллиона рублей
Псковское агентство информации09 января в 14:38
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
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В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
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