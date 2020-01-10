Общество
ИзвестияВ Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером
В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей. Как пишет kp.ru, случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда в гости к родителям приехала блогер Наталья Мишина.
Читать в источнике
Оценить266
Подробнее о событии
Показать все источники
Школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком и стал обладателем миллиона рублей
Псковское агентство информациивчера в 14:38
«Что я такого сделал?!»: школьник заплатил в автобусе за маму с ребенком - его отблагодарили миллионом рублей
КП - Новосибирсквчера в 10:46
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:39, Ашберн
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Общество
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни.
Гаджеты
На смартфоны Honor 9X пришла Android 10
Компания Huawei запустила публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 на основе свежей версии операционной системы Android 10 среди пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro.
Происшествия
В США к 100 годам тюрьмы приговорили убийцу россиянина
Убийство произошло в 2017 году. Зиберов и Наджар были найдены мертвыми в припаркованной машине в пригороде Вашингтона.
Общество
Гороскоп на 10 января: овнов ждет удача, а водолеям повезет в любви
Благоприятный день для поездок и дорог – сегодня вас ждет удача во многих мероприятиях.
Здоровье
В Марковском геронтологическом центре открыли отделение милосердия
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко, едва вышла на экраны, как стала самой кассовой, собрав в прокате более 1 млрд. рублей.
Космос
Астрономы назвали звезды, у которых следует искать жизнь
В поисках жизни за пределами Земли главными целями астрономов являются планеты, расположенные в «обитаемой зоне» своих звезд – области, где температура позволяет воде находиться на поверхности внесолнечного мира в жидком состоянии.
Политика
В Госдуме осудили резолюцию Польши о начале Второй мировой войны
Политика
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
По последней информации в авиакатастрофе в Иране погибли 57 граждан Канады, заявил в субботу журналистам глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Политика
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Армия и оружие
США задумали разместить новые базы в Азии для борьбы с Россией
Военное командование США планирует разместить в Азии новые базы, которые будут бороться с Россией и Китаем.
Общество
Васильева поддержала идею писать слово «ветеран» с заглавной буквы
Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала инициативу школьника из Твери писать слово «ветеран» с заглавной буквы.
Биатлон
Объявлены составы сборных России на биатлонные эстафеты в Оберхофе
Составы мужской и женской сборных России на эстафетные гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе обнародовал Международный союз биатлонистов.
Автоспорт
Экипаж Андрея Каргинова победил на шестом этапе ралли «Дакар»
Победителем шестого этапа ралли-марафона «Дакар 2020» стал экипаж «КАМАЗ-Мастера» под управлением Андрея Каргинова.
Гаджеты
Intel показала свою первую дискретную видеокарту
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Общество
СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина
Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
Спорт
Большунов после победы на «Тур де Ски» проведет сбор в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов после победы в многодневке "Тур де Ски" проведет сбор в чешском Нове-Место, заявил РИА Новости тренер национальной команды Юрий Бородавко.
Здоровье
Перечислены признаки отсутствия онкологии у человека
Медики озвучили признаки, говорящие о том, что у вас нет онкологии, передает «Слово и Дело».
Политика
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Происшествия
В Италии белорус едва не убил украинца из-за спора о Сталине
Два дальнобойщика из Белоруссии и Украины подрались в Италии из-за спора о политике и Иосифе Сталине, пишет Il Cittadino.
Шоу-бизнес
Внучку Михаила Боярского уже сравнивают с Анной Семенович
Девушка позировала в коротких шортах Наследница звездной династии Боярских, 21-летняя Екатерина, продолжает завоевывать внимание пользователей социальных сетей.
Хоккей
Николай Цулыгин: «Были люди, которые играли не за нас, а против нас»
Были люди, которые играли не за нас, а против нас. Этого нам не хватило для того, чтобы победить.