В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей. Как пишет kp.ru, случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда в гости к родителям приехала блогер Наталья Мишина.

В Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

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