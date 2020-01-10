Общество

ИзвестияИзвестияВ Алтайском крае мальчик помог женщине с ребенком и стал миллионером

В Алтайском крае школьник помог женщине с ребенком, оплатив за них проезд в автобусе, и получил 1,5 млн рублей. Как пишет kp.ru, случай произошел в городе Камень-на-Оби, куда в гости к родителям приехала блогер Наталья Мишина.
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Мальчик на Алтае помог женщине с ребенком и стал миллионером

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