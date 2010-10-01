Коронавирус

ТАССТАССНа Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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Следком начал проверку по факту смерти бойца алтайского студотряда от COVID-19

Вести Алтай05:54

У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

АМИТЕЛ00:56

Как работают студотряды в Алтайском крае в условиях пандемии

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Алтайские власти рассказали подробности о вспышке COVID-19 в стройотряде

Алтапресс04:44

Участник студотряда скончался после вспышки вирусной инфекции в общежитии Змеиногорска (обновлено)

Банкфаксвчера в 23:42

У умершего студента в Змеиногорске предварительно подтвердился COVID-19

Алтайская правда04:27
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life

Evo-rus.com 03:02
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
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Происшествия

Суд закрыл процесс по вопросу об аресте губернатора Хабаровского края

BFM.ru 05:32
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Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
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Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
Страна Советов on-line 07 июля в 14:33
10
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
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Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
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Общество

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
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Автоспорт

«Формула-1» подтвердила проведение Гран-при России в Сочи в сентябре

RT на русском 05:20
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
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Армия и оружие

Разведка Украины активизировалась на крымском направлении

Все виды разведки усилены на таврическом направлении, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Политическая Экспертиза 05:27
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Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
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Происшествия

Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова

Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
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Общество

В Петербурге объяснили рост смертности в июне

Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
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Политика

Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений

Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
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Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
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Игры

В сеть слили первое неофициальное фото контроллера DualSense для PlayStation 5

CyberSport.ru 05:50
Шоу-бизнес

Гарик Харламов показал, как проводит время с дочерью от Кристины Асмус

Юморист Гарик Харламов показал, как проводит время с 6-летней дочерью Анастасией, которая появилась на свет в браке с актрисой Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 03:57
Политика

В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования

Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
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Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
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Политика

Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ

Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
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Общество

В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году

С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян

Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
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Шоу-бизнес

Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте

Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
8
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55
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