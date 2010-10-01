Коронавирус
ТАССНа Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
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Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com 03:02
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
На юго-запад Японии обрушились сильные ливни, жертвами которых, по последним данным. стали по меньшей меря пятбдесят два человека, двенадцать считаются пропавшими без вести.
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Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Шоу-бизнес
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В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Общество
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
РИА Новости вчера в 10:40
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Армия и оружие
Разведка Украины активизировалась на крымском направлении
Все виды разведки усилены на таврическом направлении, заявил командующий Операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев.
Политическая Экспертиза 05:27
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Происшествия
Суд в Москве не выносил решение об аресте счетов и имущества Сафронова
Лефортовский суд Москвы пока не выносил решение об аресте счетов подозреваемого в госизмене бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей", советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.
ТАСС 05:29
Общество
В Петербурге объяснили рост смертности в июне
Санкт-Петербург, 10 июля 2020, 04:01 — REGNUM Пик эпидемии COVID-19 стал причиной увеличения показателей смертности в Санкт-Петербурге в июне.
REGNUM вчера в 21:01
Политика
Украина заподозрила Россию в выходе из минских соглашений
Украина заподозрила Россию в желании выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.
Lenta.ru 05:55
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
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Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Игры
В сеть слили первое неофициальное фото контроллера DualSense для PlayStation 5
CyberSport.ru 05:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал, как проводит время с дочерью от Кристины Асмус
Юморист Гарик Харламов показал, как проводит время с 6-летней дочерью Анастасией, которая появилась на свет в браке с актрисой Кристиной Асмус.
Актуальные Новости 03:57
Политика
В Кремле не обсуждали отмену дня тишины перед единым днем голосования
Никаких обсуждений в Кремле по отмене дня тишины перед единым днем голосования не ведется, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:08
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Известия вчера в 21:25
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
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Российская газета 03:38
Политика
Лавров: США уже решили судьбу договора о СНВ
Москва, 10 июля 2020, 13:04 — REGNUM Власти США уже приняли решение не продлевать российско-американский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, известный как СНВ-3.
REGNUM 06:04
Общество
В МВД заявили о росте киберпреступлений в России на 92% в 2020 году
С начала года рост преступлений в сфере информационных технологий составил почти 92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 04:07
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о новом повороте в деле сестер Хачатурян
Потерпевшие по уголовному делу об убийстве сестрами Хачатурян своего отца выразили недоверие заместителю генпрокурора Виктору Гриню и обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой передать кому-либо другому вопрос об утверждении обвинительного заключения по делу.
Ведомости вчера в 20:28
Шоу-бизнес
Прилучного и Карпович сфотографировали в Ялте
Пара отдыхала в аквапарке вместе с детьми актера В Сети появилась информация, что Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту с детьми и звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович.
WomanHit.ru 04:10
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия вчера в 15:55