Коронавирус

ТАССТАССНа Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

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Открытие международного авиасообщения в России пройдёт в два этапа

После чего ведомства согласуют между собой алгоритм открытия авиасообщения. Также минтранс оценил готовность аэропортов.
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В Сети появилось видео отдыха Павла Прилучного с Мирославой Карпович

В Сети появилось видео, где актер Павел Прилучный находится на отдыхе с коллегой по цеху Мирославой Карпович.
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Авто

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Проверку машин с иностранными номерами проведет УГИБДД по Липецкой области.
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Политика

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Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
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Общество

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Известный врач и телеведущий опроверг несколько принципов здорового образа жизни, также рассказал о физических нагрузках и влиянии красного мяса на здоровье.
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Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
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Общество

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Газета.Ru 03:09
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Технологии

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Армия и оружие

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Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
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В Грузии пообещали за высказывания Саакашвили «спросить с Украины»

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Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
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