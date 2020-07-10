Происшествия
ТАССНа Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда
Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
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CT news вчера в 03:55
Политика
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В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
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Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
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Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию
Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
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Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
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Происшествия
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Общество
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Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:41
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Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Политика
Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма
Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
Футбол
Ривалдо: «Говоря о ВАР, Бартомеу пытается оправдаться перед фанатами»
Бартомеу пытается использовать ВАР, чтобы оправдать себя перед фанатами, сделать вид, что проблемы клуба не в нём, не в игроках, и не в тренере.
Евро-футбол.ру вчера в 12:45
Политика
Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
Общество
Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга
Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ вчера в 11:00
Общество
Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом
Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Происшествия
В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны
Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Армия и оружие
Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»
После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
Здоровье
Скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области
Алма-Ата, Казахстан, 10 июля 2020, 08:13 — REGNUM В Казахстане скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области Кайрат Баймухамбетов.
REGNUM 01:13
Энергетика
Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ
Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ вчера в 08:39
Здоровье
В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса
В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
Футбол
«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России
Известия вчера в 15:59
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Политика
Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России
Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
Политика
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости.
Известия вчера в 17:15
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Футбол
«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов
РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25