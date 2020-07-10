Происшествия

ТАССТАССНа Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Читать в источнике
Комментировать20

Подробнее о событии

В Алтайском крае СК начал проверку после смерти студента с коронавирусом

REGNUM01:23

Следком проверяет историю со смертью студента с коронавирусом в Барнауле

Московский Комсомолец01:13

У умершего стройотрядовца в Змеиногорске подтвердился коронавирус

Алтапресс00:50

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

ТАССвчера в 23:23

Участник студотряда скончался после вспышки вирусной инфекции в общежитии Змеиногорска (обновлено)

Банкфаксвчера в 23:42

У умершего алтайского студента подтвердили коронавирус

АМИТЕЛ00:56

Один умер: студенческое общежитие в Змеиногорске закрыли на карантин

Толквчера в 21:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 01:45, Ашберн
Единоборства

Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже

CT news вчера в 03:55
Политика

Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

РИА Новости вчера в 09:38
2,3K
Авто

У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой

В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru вчера в 07:39
Происшествия

Фургал не признал вину в организации убийств и покушения на убийство

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не признает вину в организации убийств и покушении на убийство, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
Интерфакс вчера в 17:07
714
Политика

Зеленский продал дом под Киевом и переехал в госрезиденцию

Украинский лидер Владимир Зеленский продал свой дом в селе Иванковичи Киевской области и переехал в государственную резиденцию, сообщила пресс-служба офиса президента.
Известия вчера в 15:44
3
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
18
Происшествия

Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова

Известия вчера в 09:05
26
Общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

Действие режима обязательной самоизоляции из-за распространения коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе продлено до 20 июля включительно, сообщается на сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:41
Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
9
Технологии

Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
58
Футбол

Ривалдо: «Говоря о ВАР, Бартомеу пытается оправдаться перед фанатами»

Бартомеу пытается использовать ВАР, чтобы оправдать себя перед фанатами, сделать вид, что проблемы клуба не в нём, не в игроках, и не в тренере.
Евро-футбол.ру вчера в 12:45
Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
2
Общество

Томский губернатор уволил главу областного депздрава за фото из морга

Kremlin Pool / Global Look Press Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на фоне скандала с размещенными в Сети снимками мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов столицы региона уволил главу областного департамента здравоохранения Александра Холопова.
РЕН ТВ вчера в 11:00
18
Общество

Временный президент Боливии Жанин Аньес заразилась коронавирусом

Исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 19:24
Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

Уфа, 10 июля 2020, 08:11 — REGNUM Уголовное дело по факту убийства 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны возбуждено в Башкирии.
REGNUM 01:11
56
Происшествия

В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме

РИА Новости 00:39
1
Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
14
Армия и оружие

Турция «зализывает рану» в Ливии: за «Панцири» отомстили на «Ястребах»

После короткой передышки военное противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара и поддерживаемым Турцией Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа вновь вступило в активную фазу.
Евразия Daily вчера в 04:27
18
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

1 сентября ученики российских школ побывают на совсем иной линейке, в новом формате.
News-24.ru 00:08
3,4K
Здоровье

Скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области

Алма-Ата, Казахстан, 10 июля 2020, 08:13 — REGNUM В Казахстане скончался главный санитарный врач Алма-Атинской области Кайрат Баймухамбетов.
REGNUM 01:13
Энергетика

Минэнерго США сообщило о снижении спроса на экспорт СПГ

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) сообщили о сокращении поставок американского сжиженного природного газа.
Деловое.ТВ вчера в 08:39
25
Здоровье

В Тюменской области ужесточили меры профилактики коронавируса

В Тюмени решили ужесточить меры профилактики коронавирусной инфекции.
NG72.ru вчера в 06:35
21
Футбол

«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России

Известия вчера в 15:59
Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
225
Политика

Жириновский ответил на вопрос об истинном отношении украинцев к России

Подавляющее большинство граждан Украины ждут момента, чтобы продемонстрировать свое истинное отношение к России, вывесив на своих домах государственный флаг РФ, заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
ПолитРоссия вчера в 01:44
6
Политика

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страна испытывает в данный момент беспрецедентное давление за всё время независимости.
Известия вчера в 17:15
92
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,6K
Футбол

«Локомотив» и «Уфу» в 28-м туре РПЛ рассудит Безбородов

РФС назначил арбитров, которые будут работать на поединках 28-го тура РПЛ. 11 июля состоятся три встречи, а 12 июля пройдут еще пять матчей.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 16:35
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
111
ещё по теме
Змеиногорск
Город в России
Город в Алтайском крае России. Административный центр Змеиногорского района Алтайского края. Вместе с селом Лазурка образует городское поселение город Змеиногорск.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное