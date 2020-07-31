Происшествия
ТАССНа турбазе в Алтайском крае обнаружили тела четырех человек
Предварительно установлено, что семья из четырех человек прибыла на базу 26 июля из Барнаула. Следователи устанавливают причину их смерти. В новость были внесены изменения (17:00 мск) - добавлен комментарий СК.
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Шоу-бизнес
Танцующую Каменских в трусах пристыдили за откровенные движения
Народные новости 05:02
Происшествия
Жене рэпера Картрайта предъявили обвинение в его убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК России.
РИА Новости 13:01
Наука
Выявлен новый ген-«пособник» коронавируса
Evo-rus.com 10:11
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму возросло до девяти
Число погибших в ДТП на трассе «Таврида» увеличилось с семи до девяти, сообщили в ГУ МВД РФ по республике Крым.
МР7.ру 05:40
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Общество
Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа
«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Общество
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Политика
Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян
Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
В некоторых регионах России прогнозируется аномально теплый август
По словам специалиста, превышение норм ожидаются в Северо-Западном федеральном округе, Поволжье, Западной Сибири, Красноярском крае, на Урале и западе Якутии.
Известия Мордовии вчера в 23:30
Футбол
Суд отложил заседание по жалобе на приговор по делу Кокорина и Мамаева
Мосгорсуд отложил заседание пересмотра приговора футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на 3 августа.
Москва 24 05:42
Армия и оружие
Forbes оценило поточную линию производства серийных Су-57
Обозреватель отмечает, что в 2019 году Кремль направил пару Су-57 в Сирию для боевых испытаний, однако нет никаких доказательств того, что истребители действительно выполняли передовые задания.
ПолитРоссия 07:30
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Общество
Вандалы в Польше украли и обезглавили памятник Рокоссовскому
Неизвестные вандалы в городе Легница на западе Польши украли с муниципального кладбища памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому.
РБК вчера в 16:05
Общество
Приехавшего из Грузии блогера арестовали в Хабаровске
В Хабаровске Центральный районный суд арестовал приехавшего из Грузии блогера Алексея Романова. Под стражей он пробудет семь суток.
Московский Комсомолец 11:40
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Датское СМИ полагает, что американская авиабаза Туле в Гренландии "целиком беззащитна" перед российскими гиперзвуковыми комплексами "Кинжал".
Газета.Ru 05:42
Футбол
Гунько заменит Юрана на посту главного тренера «Химок»
Сергей Юран покинет должность главного тренера "Химок". Его заменит Дмитрий Гунько, последним местом работы которого был "Спартак-2".
Вести.Ru 12:48
Шоу-бизнес
Соседи Анастасии Заворотнюк сообщили об улучшении её здоровья
Соседи, которые проживают в одном поселке с артисткой, сообщили, что звезда стала чаще улыбаться, что говорит об улучшении ее здоровья.
Территория новостей 09:20
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 07:10
Общество
Гармаш ушел из театра «Современник»
РИА Новости 09:26
Происшествия
В результате крушения скоростного поезда в Португалии погибли люди
Не менее 50 человек пострадали при сходе скоростного поезда с рельсов в Португалии, передает Reuters со ссылкой на местные власти.
Российская газета 13:11
Армия и оружие
Украинский беспилотник атаковал позиции ЛНР
Украинские силовики в пятницу атаковали позиции Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики при помощи ударного беспилотника, двое сотрудников оборонного ведомства ранены, заявил глава МИД республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
РИА Новости 11:54
Кино
Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер
Наиболее известные фильмы Паркера - "Миссисипи в огне" (Mississippi Burning, 1988) и "Полуночный экспресс" (Midnight Express, 1978), за который он был номинирован на "Оскар".
ТАСС 13:15
Экономика
Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
РИА Новости 10:45
Политика
Кравчук выступил против особого статуса Донбасса
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент страны Леонид Кравчук выступил против особого статуса для Донбасса.
Lenta.ru 07:09
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
"По полученной информации, российской стороной сегодня действительно был усилен контроль пересечения границы по персонифицированному учету граждан как России, так и Беларуси в целях контроля соответствующих категорий въезжающих и выезжающих граждан в рамках распоряжений штаба правительства России по борьбе с коронавирусом", - объяснило посольство.
Интерфакс 12:13
Происшествия
У муниципального депутата Галяминой прошел обыск
Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35