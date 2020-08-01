Происшествия
RT на русскомНа Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).
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Опубликовано видео с алтайской турбазы, где погибла семья из Барнаула
Московский Комсомолецвчера в 23:19
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Общество
Авиакомпании РФ отменили первые после карантина рейсы за рубеж
Авиакомпании РФ приняли решение внести изменения в расписание и отменить первые после снятия карантинного режима рейсы за рубеж в начале августа.
Дни24 вчера в 09:48
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд для Донбасса
Сенатор Алексей Пушков в пятницу, 31 июля, выступил с критикой первого президента Украины Леонида Кравчука за требование выплатить его стране $300 млрд для восстановления Донбасса.
Известия вчера в 22:31
Общество
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
Экономика
ВВП США во втором квартале упал на рекордные 32,9%
ВВП Соединенных Штатов во втором квартале 2020 года упал на 32,9% против ожидаемых 34,7%, передает CNBC.
Газета.Ru 30 июля в 08:53
Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
РБК вчера в 14:57
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском вчера в 10:52
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости вчера в 13:01
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru вчера в 09:16
Финансы
Аналитик: Рубль будет слабеть в августе, но без масштабной девальвации
Российская нацвалюта, скорее всего, продолжит слабеть в августе, однако масштабная девальвация не случится.
Росбалт вчера в 10:33
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Политика
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 02:37
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Игры
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру вчера в 18:10
Футбол
«ПСЖ» победил в Кубке французской лиги
"ПСЖ" стал победителем Кубка французской лиги. В финале парижский клуб обыграл "Лион".
Газета.Ru вчера в 19:05
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 30 июля в 11:05
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец 30 июля в 18:56
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия
Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских
Интерфакс 30 июля в 05:47
Общество
NYT: Microsoft может купить долю в TikTok
Корпорация Microsoft заинтересована покупкой доли в социальной сети TikTok, сообщает The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:24
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
Здоровье
Рекомендации по реабилитации после коронавируса утвердил Минздрав
Методические рекомендации по реабилитации больных коронавирусом утвердил Минздрав России.
EastRussia 30 июля в 22:54
Кино
Кортни Кокс снимется в фильме «Крик-5»
Американская актриса Кортни Кокс примет участие в фильме «Крик-5». Об этом 31 июля пишет портал We got this covered.
ИА Красная Весна вчера в 14:40
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 30 июля в 01:37
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 30 июля в 13:41
Авто
Geely анонсировал новый седан Preface на базе Volvo
По информации издания, на сей раз компания представила всему миру свою новинку под названием Preface, разработанный на платформе Volvo ХС40.
Лезги газет 30 июля в 17:14
Армия и оружие
В РФ начато производство «противокрышевых мин»
Военное дело вчера в 04:59