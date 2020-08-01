Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

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