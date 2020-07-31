Происшествия
RT на русскомНа Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).
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Политика
Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян
Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.
URA.Ru 18:10
Политика
Трамп предложил отложить президентские выборы в США из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп предложил отложить президентские выборы в стране из-за ситуации с коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:50
Путешествия
Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции
Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Автоспорт
Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал проблемы команды после пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
Чемпионат 14:20
Здоровье
Минздрав Хакасии подвел итоги трех лет работы с уходящим в отставку министром
Были подведены итоги деятельности ведомства за три года совместной работы.
Пульс Хакасии 09:41
Политика
Кремль не имеет данных о противоправных действиях россиян в Белоруссии
Как отметил представитель Кремля, сейчас Москва имеет неполную информацию о задержании россиян под Минском, которое произошло минувшей ночью.
ПолитРоссия вчера в 06:31
Политика
Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян
«Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
РБК 04:06
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец 20:42
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета вчера в 12:07
Политика
Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению».
Lenta.ru 19:48
Общество
Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020
Семьи с маленьким доходом до 11 738 рублей, в которых есть дети от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на выплату в размере 6 018,5 рублей ежемесячно.
Evo-rus.com 06:56
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стал самым популярным в России
Коммерсантъ Казань 02:32
Транспорт
ГИБДД начала выдачу водительских прав нового образца
В Сети появилась информация о том, что получившие и заменившие водительские права автомобилисты стали получать удостоверения нового образца.
32CARS.ru вчера в 13:03
Политика
Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса.
News.ru 21:48
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ 18:27
Энергетика
С 1 августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче нефти
Страны ОПЕК+ решили ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.
Свободная Пресса 21:20
Армия и оружие
Турецкие военные самолеты перебазировались в Азербайджан
Московский Комсомолец 07:29
Общество
В мире зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордный прирост случаев заражения коронавирусом за сутки, заразились более 292 тыс. человек, следуют из данных на сайте организации.
Газета.Ru 20:45
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей 10:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл проиграла суд и должна выплатить около £70
Весной текущего года начался судебный процесс между Меган Маркл и четырьмя британскими изданиями.
RuNews24.ru вчера в 10:51
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News 02:16
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Авто
Toyota начала продажи нового Toyota Highlander в России
Стоимость модели начинается от 3 млн 688 тыс. рублей. При создании авто использовалась новая модульная платформа TNGA.
Evo-rus.com 09:54