Уголовное дело об убийстве возбуждено после обнаружения тел четырёх человек на туристической базе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Дело заведено по ч. 2 ст. 105 УК («Убийство двух и более лиц»).

На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

Политика Лукашенко заподозрили в подкупе задержанных россиян Ранее бывший глава Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич объяснил, почему Лукашенко передал список задержанных россиян Украине.

Путешествия Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах. 450

Политика Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян «Правительству России совместно с ЦБ рассмотреть вопрос о дополнительных мерах поддержки граждан, лишившихся вкладов в банках», — говорится в перечне поручений по итогам встречи главы государства с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 217

Технологии Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.

Общество Кому не положены «путинские» выплаты в августе 2020 Семьи с маленьким доходом до 11 738 рублей, в которых есть дети от 3 до 7 лет, могут рассчитывать на выплату в размере 6 018,5 рублей ежемесячно.

Транспорт ГИБДД начала выдачу водительских прав нового образца В Сети появилась информация о том, что получившие и заменившие водительские права автомобилисты стали получать удостоверения нового образца. 206

Политика Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Сенатор Алексей Пушков раскритиковал первого президента Украины Леонида Кравчука за требование заплатить его стране $300 млрд на восстановление Донбасса. 5

Энергетика С 1 августа ОПЕК+ ослабляет ограничения по добыче нефти Страны ОПЕК+ решили ослабить ограничения добычи нефти с 9,7 до 7,7 миллиона баррелей в сутки.