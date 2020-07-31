На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

Общество ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19 По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.

Общество СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС. 5

Игры 20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios. 8

Экономика Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon Нью-Йорк, США, 31 июля 2020, 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.

Общество В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5. 231

Кино В Торонто покажут фильмы Вигго Мортенсена и Холли Берри Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы кинофестиваля в Торонто объявили программу этого года, куда вошли фильмы Вигго Мортенсена, Холли Берри, Томаса Винтерберга, Спайка Ли, Наоми Кавасэ и многих других.

Политика Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 559

Футбол Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи» Полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время присоединится к "Сочи". Несколько дней назад 30-летний футболист покинул "Динамо".

Общество Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.

Футбол Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак» Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».