Происшествия
РИА НовостиНа туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
На турбазе "Глобус" в Алтайском крае четырех человек обнаружили мертвыми, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
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Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Общество
ВОЗ зафиксировала максимальный рост заразившихся COVID-19
По состоянию на 11:00 (мск), в мире было зарегистрировано более 17,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых более 292 527 — за последние сутки.
Известия 14:39
Здоровье
На Среднем Урале потратят 40 млн рублей на профилактику коронавируса
Екатеринбург, 31 июля 2020, 18:41 — REGNUM Свердловские власти выделят на профилактику коронавируса более 40 млн рублей.
REGNUM 11:41
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Хочу остаться в „Зените“ как можно дольше и стать чемпионом в третий раз подряд»
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий поделился мыслями о второй подряд победе в Тинькофф РПЛ и своем будущем в петербургском клубе.
Матч ТВ 13:57
Общество
СК Белоруссии: задержанные россияне были допрошены с участием защиты
Представитель СК Белоруссии Александр Агафонов заявил, что задержанные в Минске граждане РФ были допрошены с участием защитников, их показания оказались противоречивы, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:35
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Игры
20 августа экшен Battletoads выйдет на Xbox One и ПК
Уже 20 августа горячо ожидаемый экшен Battletoads выйдет на ПК и Xbox One. Об этом сообщается в релизах Microsoft и Dlala Studios.
МонаВиста 13:35
Политика
МИД Белоруссии направил России ноту в связи с ситуацией на границе
Минск, 31 июля 2020, 19:14 — REGNUM Просьба прояснить ситуацию на российско-белорусской границе содержится в ноте, направленной сегодня из МИД Белоруссии в Москву.
REGNUM 12:14
Экономика
Nasdaq вырос после отчетов Apple и Amazon
Нью-Йорк, США, 31 июля 2020, 19:22 — REGNUM Фондовый рынок США находится в «смешанном настроении» 31 июля, два из трех основных индексов Уолл-стрит падают, один — растёт.
REGNUM 12:22
Происшествия
На судью из Дагестана завели уголовное дело о служебном подлоге
Махачкала, 31 июля 2020, 16:27 — REGNUM Судья Ахтынского районного суда Дагестана заподозрен в служебном подлоге.
REGNUM 09:27
Общество
Дегтярев ответил на расследование Навального
Интерфакс 09:11
Происшествия
В Крыму организатора перевозки задержали после ДТП с 9 погибшими
Российская газета 14:00
Общество
В Москве усилили контроль за масочным режимом в магазинах
Компания оперативно устраняет выявленные нарушения и проводит дополнительный инструктаж с персоналом о необходимости соблюдения профилактических мер, в частности масочного режима и контроля за ношением средств индивидуальной защиты покупателями, сообщил представитель X5.
Ведомости 09:40
Кино
В Торонто покажут фильмы Вигго Мортенсена и Холли Берри
Несмотря на пандемию коронавируса, организаторы кинофестиваля в Торонто объявили программу этого года, куда вошли фильмы Вигго Мортенсена, Холли Берри, Томаса Винтерберга, Спайка Ли, Наоми Кавасэ и многих других.
Газета.Ru 14:37
Космос
«Протон М» вывел на орбиту спутники «Экспресс-80» и «Экспресс-103»
Ракета-носитель «Протон М» с разгонным блоком «Бриз-М» в рекордном по длительности полете вывела на орбиту два спутника связи ‒ «Экспресс-80» и «Экспресс-103», сообщает «Роскосмос».
Ведомости 12:29
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Здоровье
Мясников рассказал, как избежать тяжёлого течения коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, какие шаги нужно сделать, чтобы избежать тяжёлого течения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 14:38
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Происшествия
В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем.
Интерфакс 13:08
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru вчера в 10:59
Футбол
Артур Юсупов продолжит карьеру в «Сочи»
Полузащитник Артур Юсупов в ближайшее время присоединится к "Сочи". Несколько дней назад 30-летний футболист покинул "Динамо".
Вести.Ru 14:30
Общество
Вузам рекомендовали обучать вечерние и заочные группы дистанционно
Роспотребнадзор рекомендует в вузах максимально перевести на дистанционный формат занятия заочных и вечерних групп, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в образовательных организациях высшего образования, опубликованных на сайте ведомства.
РИА Новости 13:52
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
Футболист Александр Кокорин отказался комментировать информацию о своем переходе в московский «Спартак».
Аргументы и Факты 04:58
Армия и оружие
Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем
После обнаружения воздушной цели над нейтральными водами Черного моря в небо был поднят дежурный по противовоздушной обороне истребитель Су-27 Южного военного округа.
Российская газета 12:56
Здоровье
Мясников призвал похудеть и не курить перед второй волной коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников отреагировал на предположения о наступлении второй волны коронавируса.
Московский Комсомолец 14:07
Шоу-бизнес
Телеканал «Пятница» вернул Ивлееву в «Орел и Решку»
Руководство телеканала «Пятница» приняло решение вернуть популярную телеведущую и блогера Настю Ивлееву в программу «Орел и Решка».
Комсомольская правда 09:23