Происшествия
BFM.ruНа Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В результате непогоды в ряде регионов Кузбасса повалены почти 300 деревьев, повреждены более 20 автомобилей и кровля у почти 150 зданий. Несколько тысяч человек на время остались без электричества, об этом сообщают власти Кемеровской области.
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с чего всё началось
По данным пресс-службы региональной администрации со ссылкой на Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, ветер стих к утру.ВашГород.ру00:25
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«Всю деревню сдуло!»: в результате урагана в Кузбассе пострадали 147 домов и 25 автомобилей
Комсомольская правда - Кемерово02:31
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Здоровье
Роспотребнадзор: у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме
По данным Роспотребнадзора, у курильщиков COVID-19 чаще протекает в тяжелой форме, сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 00:28
Общество
За сутки 8 338 россиян заболели коронавирусом
Общее число зараженных достигло 370 680 россиян в 85 регионах. Также за сутки 161 человек умер от коронавируса.
Город55.ру 03:49
Политика
Путин заявил, что пик распространения коронавируса в России пройден
Новый Калининград По мнению специалистов, пик распространения коронавируса в России пройден, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с министром обороны Сергеем Шойгу.
Новый Калининград.Ru вчера в 09:02
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Энергетика
МЭА рассказало о перспективах сланцевой отрасли в США
Затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50% по сравнению с прошлым годом на фоне COVID-19, однако "хоронить" сланцевую отрасль слишком рано, говорится в новом ежегодном отчете Международного энергетического агентства World Energy Investment 2020 (WEI 2020).
ПРАЙМ 00:00
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
NASA прекратило пилотируемые полеты в 2011 году после завершения программы использования возвращаемых кораблей Space Shuttle.
ТАСС вчера в 17:03
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Армия и оружие
В России приступили к созданию стелс-бомбардировщика ПАК ДА
Москва, 26 мая 2020, 07:40 — REGNUM Российские предприятия начали поставку материалов и сборку первого стратегического стелс-бомбардировщика по программе «Перспективный авиационный комплекс дальней авиации» (ПАК ДА).
REGNUM вчера в 00:40
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном начала 2020 года
Самым популярным смартфоном первого квартала 2020 года стал iPhone 11.
АБН 04:18
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Общество
В России выявлено 8338 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа 03:36
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени.
Lenta.ru 03:33
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда 25 мая в 00:30
Экономика
Цены на новостройки выросли в большинстве городов России в мае
В мае 2020 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 2,3% — до 62,3 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого оценили динамику цен на новостройки в 70 российских городах с населением более 300 тыс. человек.
РБК 04:00
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Политика
Twitter впервые пометил сообщения Дональда Трампа как недостоверные
Появление меток в сообщениях президента спровоцировало его ответную реакцию — в двух следующих "твитах" глава государства заявил, что Twitter вмешивается в президентские выборы в США 2020 года, называя заявления Трампа фейками на основе якобы фейковых новостей от СМИ.
Популярная механика 01:41
Гаджеты
Kingston Technology начинает поставки SSD объемом 7,68 ТБ
Компания Kingston Digital сообщила о начале поставок твердотельных накопителей DC500R и DC450R объемом 7,68 ТБ.
iXBT.com вчера в 09:22
Общество
В России могут ввести страхование от безработицы
Москва, 27 мая 2020, 09:10 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ готово рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, сообщают 27 мая «Известия» со ссылкой на ведомство.
REGNUM 02:10
Шоу-бизнес
Александр Ревва спровоцировал слухи о беременности супруги
Шоумен процитировал старый анекдот о женщине, сообщающей о своей беременности.
RuNews24.ru вчера в 17:54
Технологии
Смартфоны не рекомендовали заряжать всю ночь
Михаил Коган уверен, что если оставлять смартфон на зарядке на всю ночь, то нагрузка на элементы питания сохранится, поэтому спецприложения могут не быть панацеей.
Российская газета 04:30
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Политика
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
РИА Новости 04:18
Футбол
Новым руководителем «Торпедо» станет Денис Маслов
Как стало известно «Чемпионату», после ухода Елены Еленцевой с должности президента «Торпедо» главный руководящий пост в клубе займёт Денис Маслов.
Чемпионат 25 мая в 11:25
Здоровье
Диетолог назвал главную причину набора веса в самоизоляции
У человека выделяется гормон кортизол, который является причиной очень быстрого набора веса - до 250–300 грамм в день.
Газета.Ru 01:20
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Общество
Названы подверженные осложнениям после коронавируса органы
Перенесшие COVID-19 люди должны обязательно проверить состояние своих легких, почек и мозга, заявила профессор Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова.
Известия вчера в 22:04
Технологии
Российский компьютерный продукт пойдет в школу
Российский компьютерный продукт пойдет в школу На основе компьютеров «Эльбрус» планируют выпускать многоместные рабочие станции под брендом «Горыныч» стоимостью 290 тыс. руб. на первом этапе.
Коммерсантъ вчера в 18:13