с чего всё началось

В результате непогоды в ряде регионов Кузбасса повалены почти 300 деревьев, повреждены более 20 автомобилей и кровля у почти 150 зданий. Несколько тысяч человек на время остались без электричества, об этом сообщают власти Кемеровской области.

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

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