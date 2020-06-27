Американские военные извлекли в рамках раскопок на леднике Колони к северу от города Анкоридж в штате Аляска фрагменты останков погибших в авиакатастрофе в 1952 году, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. Крупная авиационная катастрофа произошла недалеко от Анкориджа 22 ноября 1952 года.

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

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