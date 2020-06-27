Происшествия

РБКРБКНа Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

Вместе с останками на леднике обнаружили фигурку Будды, летный костюм, несколько почтовых марок и график месс на 1952 год в церкви в Вашингтоне. Самолет летел из Вашингтона на Аляску, на его борту на момент крушения находились 41 пассажир и 11 членов экипажа.
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На Аляске нашли останки погибших при крушении самолета в 1952 году

РБК06:19

AP: на Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

ТАСС04:33

На Аляске нашли 458 мешков останков погибших в авиакатастрофе в 1952-м

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На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе середины XX века

Lenta.ru00:28

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

ТК Звезда00:59

На Аляске нашли новые останки погибших в авиакатастрофе 1952 года

РИА Новостивчера в 23:06
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Происшествия

Собчак заявила о нападении на нее во время съемок в монастыре

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Политика

Депутат Рады заявил о тайном меморандуме Украины и МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинские власти заключили с Международным валютным фондом (МВФ), помимо официального, тайный меморандум, предполагающий сокращение населения страны.
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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о продлении срока президентских выплат медицинским работникам.
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Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Минздрав принял решение оставить старые правила прохождения медицинского осмотра водителей до 2021 года.
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Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

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Супруги прожили вместе почти 23 года, в браке с Марией у 46-летнего шоумена родились сын и дочь.
Аргументы и Факты вчера в 08:13
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Роналдиньо может возобновить карьеру ради клуба Марадоны

Легендарный бразильский форвард Роналдиньо может возобновить карьеру.
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Авто

Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году

Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года.
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В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

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«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

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Политика

Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
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Финансы

Всемирный банк утвердил решение о выделении Украине $350 млн

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Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»

Газета.Ru 08:02
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Потери Ротару из-за вируса составили 42 млн рублей

Газета.Ru 06:43
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Происшествия

Намеренно обливший людей водой из лужи водитель Lexus извинился

Во Владивостоке молодой человек за рулем Lexus намеренно облил людей на тротуаре водой из лужи после сильного ливня, а потом извинился за свой поступок.
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Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе перечислили российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
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Политика

Нижняя палата Конгресса США проголосовала за создание 51-го штата

Сторонники законопроекта сетуют на то, что в настоящее время американская столица имеет статус федерального округа Колумбия и не входит ни в один из 50 штатов.
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Шоу-бизнес

Асмус подтвердила, что является инициатором развода

Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями.
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«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon

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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
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Общество

Медицинские маски и лекарства от коронавируса доставят на «Байконур»

Пять дополнительных аппаратов ИВЛ, 2 тысячи комплектов средств индивидуальной защиты и необходимые лекарственные препараты будут доставлены в пятницу, 27 июня, на комплекс "Байконур" спецбортом Госкорпорации "Роскомос", сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Российская газета вчера в 14:51
Общество

Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии

На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
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Зеленский заявил, что Украина «вернёт» Крым и людей

RT на русском вчера в 10:26
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Политика

В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»

В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
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Поддержка зарядки мощностью 100 Вт станет стандартом для игровых смартфонов на Snapdragon 875

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ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

По итогам двух дней голосования по вопросу одобрения изменений в Основной Закон страны явка составила 19,49%.
Российская газета 05:43
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Политика

Посольство России заявило об угрозах после публикации NYT о талибах

Российским дипломатам в Вашингтоне и Лондоне стали поступать угрозы после публикации в американской газете The New York Times статьи, содержащей необоснованные и анонимные обвинения в адрес России якобы из-за её действий в Афганистане, сообщило посольство России в США.
RT на русском вчера в 22:42
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