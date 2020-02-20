Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ruвчера в 09:28

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ruвчера в 07:40

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомости19 февраля в 21:36

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUM19 февраля в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъ19 февраля в 21:47

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новостивчера в 04:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБК19 февраля в 21:00
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 03:39, Ашберн
Политика

Путин: Россию и Украину хотят «растащить» из-за страха конкуренции

Президент Владимир Путин считает, что существуют стороны, в чьих интересах – разделить Украину и Россию, об этом рассказал в интервью ТАСС.
Ведомости 02:37
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

Министерство промышленности и торговли России прокомментировало предложение повысить транспортный налог на автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже.
RT на русском 02:53
Армия и оружие

В Сирии пытались сбить российский Су-24

Боевики, спонсируемые Турцией, пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 в Сирии, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 20:45
Политика

Официальный представитель МВД Ирина Волк стала генерал-майором

BFM.ru 01:22
Политика

Путин не смотрел сериал «Слуга народа» с Зеленским

Rambler News Service 02:01
Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:33
Происшествия

Гражданку КНР с подозрением на коронавирус госпитализировали в Брянске

В инфекционную больницу Брянска госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус COVID-19.
Известия вчера в 23:20
Здоровье

В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 19:55
Политика

Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора

Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.
Взгляд.ру 03:20
Общество

В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине

Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
РИА Новости 00:49
Политика

NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.
Газета.Ru 02:31
Политика

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.
Известия 03:26
Происшествия

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»

На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Вести.Ru 01:28
Общество

Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.
РБК 00:45
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 12:43
Политика

Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина

В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.
Lenta.ru 01:45
Транспорт

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии

РИА Новости вчера в 20:39
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на «Голос. Дети» ради дочери

В интервью Ксении Собчак в YouTube-шоу артистка призналась, что действительно покупала голоса в пользу девочки.
Общественная служба новостей 19 февраля в 04:42
Армия и оружие

Эрдоган прокомментировал слова Пескова о худшем сценарии в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал возможный сценарий военной операции в сирийском Идлибе, который в Кремле расценили как «самый худший», если он коснётся сирийских сил.
RT на русском 19 февраля в 09:09
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

RT на русском вчера в 09:16
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском вчера в 01:54
Общество

Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии

Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
РИА Новости вчера в 20:47
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами

Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.
ТАСС вчера в 20:21
Политика

В партии Зеленского нашли способ проведения «выборов» в Крыму

Член партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" Елена Мошенец рассказала о способе проведения выборов на территории полуострова Крым.
Газета.Ru вчера в 23:13
Кино

Трамп раскритиковал «Паразитов» и Брэда Питта на «Оскаре»

Газета.Ru 02:16
Происшествия

В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17

РИА Новости вчера в 07:55
Общество

Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 февраля в 07:21
Армия и оружие

Хафтар назвал условия для прекращения боев в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар заявил о готовности остановить боевые действия в случае вывода из Ливии сирийских наемников и прекращения поставок оружия из Турции, об этом военный заявил в интервью РИА Новости.
РИА Новости 02:16
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 19 февраля в 06:49
Хоккей

Шайба Овечкина не помогла «Вашингтону» в матче с «Монреалем»

"Вашингтон" в овертайме проиграл "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ, российский форвард "Кэпиталз" Александр Овечкин прервал безголевую серию, достигшую пяти встреч.
РИА Новости вчера в 23:27
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