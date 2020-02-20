Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Политика Погребинский: Украину поразила эпидемия массового позора Самолет с эвакуированными украинскими гражданами не смог сесть в трех областях страны из-за массовых протестов.

Общество В Москве выдали порядка 2,5 тысячи постановлений о карантине Приезжающим из КНР в Москву, даже если транзитом, делают анализ на коронавирус и выдают постановление о двухнедельной изоляции, уже выдано порядка 2,5 тысячи таких постановлений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Политика NYT: разведка США узнала о помощи России в переизбрании Трампа Президент США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия будет пользоваться данными разведки о приписываемом намерении России помочь президенту на выборах 2020 года сохранить свой пост.

Политика Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать выпадающие доходы Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время телефонного разговора российский лидер Владимир Путин предложил компенсировать выпадающие из-за налогового маневра доходы от экспортных пошлин.

Общество Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия» Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году.

Происшествия Суд арестовал экс-помощницу Дворковича Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.

Политика Перечислены страхи россиян в случае ухода Путина В связи с возможным уходом президента России Владимира Путина с поста россияне больше всего боятся обострения борьбы за власть в стране, передела собственности и потери авторитета государства.

Общество Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

Армия и оружие Саудовские ПВО перехватили баллистические ракеты, выпущенные хуситами Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили баллистические ракеты, выпущенные сторонниками йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) с территории столицы Йемена, города Сана, в направлении королевства.

Общество Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.