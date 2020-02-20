Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru09:28

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru07:40

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUMвчера в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъвчера в 21:47

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости04:40

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБКвчера в 21:00
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Космос

Туристы на Crew Dragon получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле

Туристы, которые отправятся в космос на корабле Илона Маска, могут получить радиацию, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Российская газета 00:45
Армия и оружие

Россия нанесла удар по прорвавшимся боевикам в Идлибе

Известия 09:35
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Общество

Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала

Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 07:23
Энергетика

Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров

Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Газета.Ru 10:12
Общество

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
РИА Новости 12:21
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи

31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
RuNews24.ru 06:04
Киберспорт

Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam

CD Projekt Red начнет получать 80% выручки от проданных копий «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
CyberSport.ru 13:36
Общество

В России принят закон о бесплатном питании для школьников

Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
ЮГ Times вчера в 01:33
Гаджеты

Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung

Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Live24 08:13
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Финансы

Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Интерфакс вчера в 02:34
Происшествия

На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя

Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Российская газета 13:36
Общество

Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ

Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
News.ru 06:21
Экономика

Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Московский Комсомолец 10:18
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
RT на русском 09:16
Шоу-бизнес

Джиган показал новорожденного сына

Рэпер в четвёртый раз стал отцом. На этот раз у Джигана и Оксаны Самойловой родился долгожданный сын.
Uznayvse.ru вчера в 03:15
Происшествия

Суд арестовал экс-помощницу Дворковича

Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
BFM.ru 12:43
Общество

Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
Хоккей

СКА стал победителем дивизиона Боброва, обыграв в овертайме «Торпедо»

Матч ТВ 13:56
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
Экономика

Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса

Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Компания 12:31
Культура

Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Происшествия

Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы

Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Ведомости 09:48
Автоспорт

Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»

Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
РИА Новости 13:28
Происшествия

Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess

Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Коммерсантъ вчера в 21:59
Общество

Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»

Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
РИА Новости 06:39
Музыка

Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении

Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Gazeta.SPb 00:21
Футбол

«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ

Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ.
Sport24.ru 13:49
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