Экономика
КоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Космос
Туристы на Crew Dragon получат радиацию, как ликвидаторы в Чернобыле
Туристы, которые отправятся в космос на корабле Илона Маска, могут получить радиацию, как ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Энергетика
Белоруссия закупила 160 тысяч тонн российской нефти через трейдеров
Белоруссия закупила через трейдеров российскую нефть без премии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Белнефтехим".
Общество
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл 31 марта выйдут из королевской семьи
31 марта состоится официальный выход пары из королевской семьи. До этого герцог и герцогиня Сассекские посетят ряд мероприятий.
Киберспорт
Создатели «Ведьмака 3» будут получать 80% выручки от продаж в Steam
CD Projekt Red начнет получать 80% выручки от проданных копий «Ведьмак 3: Дикая Охота» в Steam. Об этом студия объявила в твиттере.
Общество
В России принят закон о бесплатном питании для школьников
Краснодар, 19 февраля – Юг Times.Закон приняла вчера Госдума. Учеников младших классов теперь будут обеспечивать в школах горячим питанием.
Гаджеты
Владельцы смартфонов Galaxy получили странные сообщения от Samsung
Сегодняшнее утро владельцев смартфонов Samsung началось не с привычного пролистывания ленты новостей, а с уведомлений от службы Find My Mobile, которая используется для определения местонахождения устройства.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Финансы
Рубль слабо повысился к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного подрастает к доллару и евро на старте торгов, корректируясь вверх после падения по итогам вторника.
Происшествия
На Украине полиция силой расчистила путь для эвакуированных из Уханя
Местные жители, которые оказались категорически против размещения в санатории своих сограждан, эвакуированных из Китая из-за вспышки коронавируса, преградили путь к пансионату подожженными ветками и дровами.
Общество
Депутат объяснила свои слова об отсутствии нищих пенсионеров в РФ
Депутат Государственной думы России Светлана Бессараб в четверг, 20 февраля, объяснила своё заявление о том, что в стране нет нищих пенсионеров.
Экономика
Силуанов заявил о возможном введении прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин может рассмотреть вопрос о повышении ставки налога на доходы физических лиц в 2024 году, ранее этот вопрос в правительстве затрагиваться не будет, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Шоу-бизнес
Джиган показал новорожденного сына
Рэпер в четвёртый раз стал отцом. На этот раз у Джигана и Оксаны Самойловой родился долгожданный сын.
Происшествия
Суд арестовал экс-помощницу Дворковича
Алексееву обвинили в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, сообщает ТАСС.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Экономика
Силуанов: Россия теряет миллиард рублей в день из-за коронавируса
Снижение товарооборота между Россией и Китаем из-за эпидемии коронавируса приводит к потерям для российской стороны в миллиард рублей ежедневно.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Происшествия
Переводивших пожертвования фонду Навального вызывают на допросы
Сотрудники правоохранительных органов вызывают на допросы людей, отправлявших пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), сообщает Znak.com со ссылкой на сторонников Навального и сотрудников его штабов.
Автоспорт
Райкконен показал лучшее время во второй день тестов «Ф-1»
Финский гонщик "Альфа Ромео" Кими Райкконен показал лучшее время во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне, французский пилот команды "Альфа Таури" Пьер Гасли замкнул первую пятерку.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Общество
Власти объяснили закрытие производства холодильников «Саратов»
Саратовское электроагрегатное производственное объединение — Завод электроагрегатного машиностроения (СЭПО-ЗЭМ), выпускающее холодильники "Саратов", решило закрыть это производство, сообщил РИА Новости пресс-секретарь областного Минпромэнерго Владимир Комаров.
Музыка
Игорь Крутой назвал достойного кандидата для участия в Евровидении
Композитор Игорь Крутой рассказал, кто, по его мнению, может поехать от России на конкурс песни Евровидение в 2020 году.
Футбол
«Урал-2» победил «Родину» в Кубке ФНЛ
Футболисты «Урала-2» нанесли поражение «Родине» в заключительном матче группового этапа Кубка ФНЛ.