Экономика
КоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету
Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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Кристина Асмус снялась обнаженной в душе
Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
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России спрогнозировали эпидемию коронавируса
России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019.
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Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
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Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы
Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
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Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
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Захарова оценила кадровую политику ООН
Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе
Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
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Дистанционное обучение обеспечат для китайских студентов в РФ
Ректоры вузов Российской Федерации обеспечат дистанционное обучение студентов из КНР.
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Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
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На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая
Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
Армия и оружие
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии
В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
Политика
Собчак оценила политические амбиции Шнурова
Политика
Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы
Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Экономика
Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Интернет
Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения
Шоу-бизнес
Полина Диброва опубликовала фото с мужем из больницы
Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался. Некоторое время он пробудет в больнице.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Общество
Дочь Спилберга решила стать порнозвездой
Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Происшествия
В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко приезжала на съемки «Сватов» уже в гриме
Настоящие хозяева коттеджа рассказали, как проходил съемочный процесс. Оказывается, актеры приехали на площадку не сразу.
Биатлон
На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст
В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).
Происшествия
Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье
Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд
Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Политика
В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ
В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.