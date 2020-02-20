Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Читать в источнике
Комментировать70

Подробнее о событии

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru07:40

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости04:40

Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

РБКвчера в 21:00

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUMвчера в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъвчера в 21:47

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

Американские рыбаки пожаловались на потери из-за санкций России

Lenta.ru04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Армия и оружие

Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии

РБК 09:13
Политика

Премьер Польши ожидает труднейших переговоров с Евросоюзом по бюджету

Переговоры о бюджете Евросоюза будут самыми трудными за много лет, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
РИА Новости 09:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе

Звезда триллера «Текст» Кристина Асмус опубликовала обнаженное фото, которое сделала в душе, в Instagram.
Культуромания вчера в 14:59
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Здоровье

России спрогнозировали эпидемию коронавируса

России прогнозируют эпидемию нового китайского коронавируса COVID-2019.
Что происходит 08:59
Политика

Путин призвал ФСБ «очистить от криминала» важные отрасли экономики

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания коллегии ФСБ призвал активнее очищать от криминала важные отрасли экономики, а также обеспечить антикоррупционную защиту.
RT на русском 05:30
Происшествия

Жертвующих деньги в ФБК начали вызывать на допросы

Россиян, жертвующих деньги Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), начали вызывать на допросы.
МР7.ру 08:56
Политика

Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

Газета.Ru 07:52
Происшествия

Вертолет задел линию электропередачи в Ярославской области

ТАСС 08:31
Происшествия

Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Политика

Захарова оценила кадровую политику ООН

Россия является недопредставленным в ООН государством, в кадровой политике ООН в целом наблюдается заметный прозападный крен, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 08:42
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Тайип Эрдоган заявил о готовности начать новую военную операцию в Идлибе.
Деловое.ТВ вчера в 04:57
Общество

Дистанционное обучение обеспечат для китайских студентов в РФ

Ректоры вузов Российской Федерации обеспечат дистанционное обучение студентов из КНР.
МИР 24 вчера в 22:06
Спорт

Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»

РИА Новости 08:51
Происшествия

На Украине перекрыли дорогу из-за приезда эвакуированных из Китая

Жители украинского поселка Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы людей, эвакуированных из Китая, сообщила пресс-служба Управления Нацполиции в Полтавской области.
РИА Новости 04:50
Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами из России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости 08:12
Политика

Собчак оценила политические амбиции Шнурова

Взгляд.ру 09:00
Политика

Президент Болгарии приедет в Москву на 75-летние Победы

Ранее об участии в праздновании 75-летия Победы в Москве заявили генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, французский лидер Эммануэль Макрон, президент Сербии Александр Вучич, чешский лидер Милош Земан и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Говорит Москва 18 февраля в 10:57
Экономика

Кудрин: неисполнение бюджета составило более триллиона рублей

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что в 2019 году неисполнение федерального бюджета составило 1,122 триллиона рублей.
Вести.Ru вчера в 18:36
Интернет

Соцсеть «ВКонтакте» обновила дизайн мобильного приложения

Astera вчера в 12:03
Шоу-бизнес

Полина Диброва опубликовала фото с мужем из больницы

Состояние Дмитрия стабильное, привезла мужу Банджо, очень обрадовался. Некоторое время он пробудет в больнице.
Paparazzi.ru 03:34
Общество

Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
Общество

Дочь Спилберга решила стать порнозвездой

Дочь кинорежиссера Стивена Спилберга Микаэла рассказала о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.
Lenta.ru вчера в 15:18
Происшествия

В московском районе Раменки сотрудники частного охранного предприятия избили двух депутатов Мосгордумы

Эхо Москвы 07:01
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко приезжала на съемки «Сватов» уже в гриме

Настоящие хозяева коттеджа рассказали, как проходил съемочный процесс. Оказывается, актеры приехали на площадку не сразу.
Комсомольская правда 18 февраля в 08:02
Биатлон

На чемпионате мира по биатлону стартует сингл-микст

В пятницу, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве состоится одиночная смешанная эстафета (сингл-микст).
Pravda.Ru 02:18
Происшествия

Полицейского уволили после нападения на таксиста в Подмосковье

Сотрудник полиции, задержанный за нападение и грабеж таксиста в Люберцах, уволен из органов внутренних дел, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:36
Экономика

Силуанов назвал запредельной налоговую нагрузку на труд

Налоговая нагрузка на труд в России запредельная, Минфин думает над тем, как ее снизить, но нужно найти источники компенсаций для снижения страховых взносов, заявил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 09:06
Фигурное катание

Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

RT на русском 01:44
Политика

В Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ

В четверг, 20 февраля, в Госдуму внесли проект об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ.
Газета.Ru 07:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное