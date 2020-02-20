Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru09:28

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъвчера в 21:47

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

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Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

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Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБКвчера в 21:00
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Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
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Microsoft упрощает работу с драйверами в Windows 10

В последнем обновлении Windows 10 появился пункт «Дополнительные обновления», в котором можно будет выбрать новые обновления, касающиеся видеокарт и другого дополнительного оборудования установленного в компьютере.
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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона не имеет проблем с Россией на территории сирийского Идлиба.
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Названо лекарство против коронавируса

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Армия и оружие

Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

В Сети появилось снятое в Сирии видео с дорожным конфликтом между российскими и американскими военными.
РИА Новости вчера в 20:36
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
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СМИ узнали о расширении полномочий заместителя генпрокурора Гриня

Полномочия заместителя генпрокурора Виктора Гриня, курировавшего следствие в центральных аппаратах Следственного комитета России (СКР) и МВД, расширены.
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Турция против России: Эрдоган объявил о начале войны в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, в котором пообещал начать в Сирии широкомасштабную военную операцию, связанную с оказанием помощи подконтрольным боевикам, заявив о решительных действиях, в том числе и против России.
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Старший вице-президент IBM Арвинд Кришна заявил, что Россия не является конкурентом компании в области создания квантовых компьютеров.
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Подо Львовом в больнице запели гимн, узнав, что к ним не едут из Уханя

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МИД России ответил на обвинения Грузии в кибератаках

Ранее в четверг официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди на брифинге сообщил, что ГУ Генштаба ВС РФ якобы стояло за широкомасштабной кибератакой на правительственные и коммерческие сайты в Грузии, совершенной в октябре 2019 года.
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«Сочи» в товарищеском матче обыграл «Астану» (3:1). Дублем в составе южан отметился хавбек Андрей Мостовой, ещё один гол на счету форварда Никиты Бурмистрова.
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Забившая приемного сына до смерти россиянка села в тюрьму на 18 лет

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Слепцова ответила на высказывания Самуэльссона о её виновности

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Предвестниками сердечного приступа, как отметил кардиолог, являются внутренний холод и озноб.
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Суд оставил замначальника Генштаба Арсланова под стражей

Решение 235 гарнизонного военного суда об аресте до 7 апреля по делу о хищениях на 6,7 млрд руб. признано законным.
Коммерсантъ 13:04
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