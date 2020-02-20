Экономика

КоммерсантъКоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Лососёвое эмбарго: США насолили, но Дальнему Востоку не помогли

News.ru09:28

Рыбаки Аляски назвали потери из-за введенного Россией продэмбарго

РБКвчера в 21:00

На Аляске оценили потери от российского продэмбарго

РИА Новости04:40

Рыбаки Аляски теряют из-за ответных санкций России $40 млн в год

REGNUMвчера в 21:55

На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

Коммерсантъвчера в 21:47

Рыбпром Аляски пострадал от российского эмбарго и импорта морепродуктов

Ведомостивчера в 21:36

Рыбаки Аляски терпят убытки от российского продэмбарго

Газета.Ru07:40
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Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина

Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
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Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией

Газета.Ru 13:04
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Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы

Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
ToDay News Ufa вчера в 08:44
Армия и оружие

ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе

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Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
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Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки

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«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 07:04
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Оперативный штаб правительства Украины перенесли в Новые Санжары

Отмечается, что оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, где происходят беспорядки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая.
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Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
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Армия и оружие

Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения

Первая ступень создания истребителя шестого поколения, по подсчетам Франции и Германии, потребует инвестиций в объеме 155 миллионов евро.
Pravda.Ru 13:50
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«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»

«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
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Песков прокомментировал вопрос петербурженки о зарплате Путина

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Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 12:13
Армия и оружие

Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом

Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Lenta.ru 09:02
Происшествия

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
РИА Новости 14:35
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Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином

Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.
РИА Новости 16:45
Общество

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии

С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
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Единоборства

Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов

Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
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Общество

Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию

Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
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Музыка

Игорь Крутой назвал достойного представлять Россию на Евровидении

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Экономика

Петербургский рынок апартаментов ожидает перенасыщение

Эксперты в сфере недвижимости предрекают перенасыщение петербургского рынка апартаментами к 2021 году, при условии, если все заявленные проекты будут реализованы застройщиками.
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Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
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Армия и оружие

Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX

Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
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Политика

Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию

В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Газета.Ru 18:07
Происшествия

От коронавируса умерли два пассажира лайнера Diamond Princess

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Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук

2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Российская газета вчера в 04:25
Футбол

Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.
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Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили

Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.
Lenta.ru 18 февраля в 19:18
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