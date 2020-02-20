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На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго

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Общество Оперативный штаб правительства Украины перенесли в Новые Санжары Отмечается, что оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, где происходят беспорядки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая.

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