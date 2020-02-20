Экономика
КоммерсантъНа Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
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Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина.
Общество
Запуск спутника «Меридиан-М» мог закончиться аварией
Политика
Экс-советник Трампа Роджер Стоун приговорён к 40 месяцам тюрьмы
Роджер Стоун, бывший советник Дональда Трампа во время избирательной кампании, приговорён к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, а также воспрепятствовании правосудию и свидетелям.
Культура
Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей
На телеканале «Россия 24» зрители обнаружили в бегущей строке странные сообщения.
Армия и оружие
ВВС США решили создать космическую ракету на ядерном топливе
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
Шоу-бизнес
Актер Элайджа Вуд впервые стал отцом
Американский актер, звезда трилогии «Властелин колец» Элайджа Вуд впервые стал отцом. Об этом сообщило издание Daily Mail 19 февраля.
Здоровье
Вкус или польза? Врач рассказал об уникальных свойствах гречки
Как именно гречка очищает ваш организм от шлаков и токсинов, объяснил в интервью радио Sputnik врач-диетолог Андрей Бобровский.
Экономика
«Открытие Холдинг» подал в суд заявление о банкротстве
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление АО "Открытие Холдинг", в прошлом основного владельца банка "ФК Открытие", о своем банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Общество
Оперативный штаб правительства Украины перенесли в Новые Санжары
Отмечается, что оперативный штаб правительства будет работать в Новых Санжарах, где происходят беспорядки из-за размещения в местном санатории эвакуированных из Китая.
Экономика
Цены на квартиры в новостройках установили новый рекорд
По данным исследования федерального портала "Мир квартир", с 2014 по 2019 год средняя стоимость квартир в новых домах в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Сочи и Перми увеличилась на 38,6% — до 107,3 тыс. рублей за 1 кв. м. Таким образом в России установились самые высокие цены на квартиры в новостройках за последние шесть лет.
Армия и оружие
Германия и Франция создадут истребитель шестого поколения
Первая ступень создания истребителя шестого поколения, по подсчетам Франции и Германии, потребует инвестиций в объеме 155 миллионов евро.
Футбол
«Барселона» сегодня объявит о переходе Брайтвайта из «Леганеса»
«Барселона» сегодня, 19 февраля, объявит о переходе нападающего «Леганеса» Мартина Брайтвайта, сообщает Mundo Deportivo.
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Армия и оружие
Су-24 ушел от зенитной ракеты над Идлибом
Фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над провинцией Идлиб в Сирии был обстрелян из переносного зенитного ракетного комплекса, но смог избежать попадания ракеты.
Происшествия
У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали сейсмологи у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Петропавловск".
Общество
Суд разрешил Tesla продолжить строительство завода под Берлином
Высший административный суд Берлина и Бранденбурга отклонил иск против продолжения подготовительных работ на площадке для строительства будущего завода американской компании Tesla под Берлином.
Общество
С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии повысят на 6,1%, об этом заявил министр труда и социального развития Антон Котяков, сообщает «РИА Новости».
Единоборства
Уайлдера и Фьюри пришлось разнимать во время дуэли взглядов
Боксеры Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри, выступающие в супертяжелом весе, провели битву взглядов.
Общество
Плавучий космодром «Морской старт» перевозят из США в Россию
Вечером 20 февраля началась транспортировка из США в Россию стартовой платформы плавучего космодрома «Морской старт».
Экономика
Петербургский рынок апартаментов ожидает перенасыщение
Эксперты в сфере недвижимости предрекают перенасыщение петербургского рынка апартаментами к 2021 году, при условии, если все заявленные проекты будут реализованы застройщиками.
Спорт
Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура»
Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке с общим стартом на 34 км свободным стилем на этапе «Ски Тура» в норвежском Мерокере.
Армия и оружие
Летчик-инструктор назвал преимущества Су-35 перед американским F-15EX
Летчик-инструктор Андрей Красноперов назвал преимущества российского перед американским F-15EX.
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Экономика
Рынок смартфонов в России в 2019 году превысил 30 млн штук
2019 год стал рекордным для рынка смартфонов в России. Согласно исследованию IDC, объем поставок достиг 32,9 млн штук.
Футбол
Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА
Сборная России в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) осталась на 38-м месте, имея в активе 1470 очков.
Общество
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Россиянок, снявшихся в порноклипе нового музыкального проекта солиста Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна, рассекретили.