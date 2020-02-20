Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.

с чего всё началось

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. На Аляске и на Дальнем Востоке добываются в основном одни и те же виды рыбы, поэтому российские и американские поставщики конкурируют на основных рынках.

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