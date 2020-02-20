Экономика

РБКРБКРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. На Аляске и на Дальнем Востоке добываются в основном одни и те же виды рыбы, поэтому российские и американские поставщики конкурируют на основных рынках.
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Рыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго

Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.
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