Экономика
РБКРыбаки Аляски оценили потери от введенного Россией продэмбарго
Прямой импорт морепродуктов и рыбы из России в США вырос с 2013 по 2018 год в 1,7 раза — с $326 до $551 млн. На Аляске и на Дальнем Востоке добываются в основном одни и те же виды рыбы, поэтому российские и американские поставщики конкурируют на основных рынках.
Читать в источнике
Оценить87
с чего всё началось
Помимо потери крупного рынка сбыта, рыбаки Аляски жалуются на возросшую конкуренцию со стороны российских производителей на своем внутреннем рынке. Хотя российский рынок закрыт для поставщиков рыбы и морепродуктов из США, никаких ограничений на ввоз рыбы из России США не вводили.РБКвчера в 21:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 06:20, Ашберн
Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Политика
Путин призвал очистить от криминала важные отрасли экономики
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о необходимости очищать от криминала стратегически важные отрасли экономики.
Общество
Украинцы подрались с полицией из-за приезда эвакуированных из Китая
Местные жители города Новые Санжары Полтавской области подрались с сотрудниками Национальной полиции Украины из-за возможной эвакуации в их населенный пункт граждан, которых вывезли из охваченного смертельным коронавирусом Китая.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Политика
Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
Экономика
Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных средств бюджета
Мишустин добавил, что контракты на строительство объектов и закупки в рамках национальных проектов должны заключаться в начале года, и отметил, что правительство до 1 января приняло все нормативные акты, которые необходимы для открытия бюджетных расходов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после четвертых родов
Молодая мама показала, как выглядит после родов и опубликовала своё изображение в полный рост, когда смогла встать с больничной койки.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля
Социальные пенсии 3 млн граждан проиндексируют с 1 апреля на 6,1%, сообщили в среду в пресс-службе Минтруда.
Происшествия
Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Общество
Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России
Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
Общество
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала
Дмитрий Шепелев уходит с Первого канала, где он вёл шоу «На самом деле». Об этом телеведущий сообщил в своём Instagram.
Общество
В ПФР рассказали о последствиях уничтожения бумажной трудовой книжки
Начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц Пенсионного фонда России Наталья Белянцева рассказала, почему не стоит уничтожать бумажную трудовую книжку при переходе на электронную версию документа.
Общество
Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
Госдума на заседании в среду поддержала поправки, расширяющие программу материнского капитала в соответствии с предложениями, озвученными президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты
«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок
Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
Шоу-бизнес
Жена перенесшего инсульт Диброва рассказала о его состоянии
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полины, попавшего в больницу после потери сознания, рассказала о его состоянии.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку в районе города Джебла
Общество
Единоросс из Госдумы утверждает, что в России нет нищих пенсионеров
Думский депутат от "Единой России" Светлана Бессараб полагает, что в России не приходится говорить о драматичном материальном положении пенсионеров.
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане
Следственный комитет опубликовал видео с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане.
Происшествия
Умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess
Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был выявлен коронавирус, скончались, передает NHK со ссылкой на правительственные источники, это мужчина и женщина в возрасте приблизительно 80 лет.
Фигурное катание
Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову
Спорт
Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера
Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Общество
Производство холодильников «Саратов» закроется из-за нерентабельности
Саратовское электроагрегатное производственное объединение (СЭПО) «Завод электроагрегатного машиностроения» прекращает производство холодильников «Саратов» из-за нерентабельности, сообщили в четверг, 20 февраля, ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики региона.
Общество
Зеленский почтил память «Небесной сотни»
«Президент сегодня почтил память участников массовых беспорядков на майдане, забыв об остальных погибших в результате их противоправной деятельности, захватов органов власти, хищений оружия в воинских частях, убийств и насилия», — напомнил юрист Андрей Портнов.
Кино